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Cumali Efsun'u öldürecek mi?

Çukur'un son bölümü için yayınlanan fragman büyük merak uyandırdı. Çukur dizisi hayranları Cumali Efsun'u öldürecek mi? sorusunu merak ederken aynı zamanda pek çok hayran ise Yamaç Cumali'yi nasıl durduracak? sorusunu araştırmaya başladı.

02 Kasım 2020 Pazartesi 00:58
Cumali Efsun'u öldürecek mi?
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SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümü ile reyting rekorlarını alt üst eden dizi Çukur yayınlanacak yeni bölümü ile büyük merak uyandırdı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra hayranları daha bir meraklanan Çukur’da neler yaşanacak sorusu gündemden düşmüyor.

Çukur’da aksiyon dolu yeni bir bölüm


Her Pazartesi yayınlanan ve büyük bir ilgi ile takip edilen Çukur dizisi yeni bölümü ile yine büyük merak uyandırdı. Yeni bölümde Cumali ölen babası İdris Koçovalı’nın hesabını sormaya çalışacak.

Yeni bölümde Efsun’un Yamaç’tan hamile kalması ve Cumali’nin bunu bilmeyerek Efsun’a silah doğrultması merak ediliyor. Akıllarda ki soru ise Cumali Efsun’u öldürecek mi? Oldu.

Yamaç ise planları bozulmadan Cumali’yi nasıl durduracağını düşünmeye başladı. Büyük bir hesaplaşmanın gerçekleşeceği Çukur’un yeni bölümünde 2. Fragmanın yayınlanması dört gözle bekleniyor.

 




Son Güncelleme: 02.11.2020 00:58
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurYeni BölümCumaliYamaçEfsun
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