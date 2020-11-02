SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümü ile reyting rekorlarını alt üst eden dizi Çukur yayınlanacak yeni bölümü ile büyük merak uyandırdı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra hayranları daha bir meraklanan Çukur’da neler yaşanacak sorusu gündemden düşmüyor.

Çukur’da aksiyon dolu yeni bir bölüm

Her Pazartesi yayınlanan ve büyük bir ilgi ile takip edilen Çukur dizisi yeni bölümü ile yine büyük merak uyandırdı. Yeni bölümdeölen babası İdris Koçovalı’nın hesabını sormaya çalışacak.

Yeni bölümde Efsun’un Yamaç’tan hamile kalması ve Cumali’nin bunu bilmeyerek Efsun’a silah doğrultması merak ediliyor. Akıllarda ki soru ise Cumali Efsun’u öldürecek mi? Oldu.

Yamaç ise planları bozulmadan Cumali’yi nasıl durduracağını düşünmeye başladı. Büyük bir hesaplaşmanın gerçekleşeceği Çukur’un yeni bölümünde 2. Fragmanın yayınlanması dört gözle bekleniyor.