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Cumali Benim Adım Melek'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Nizam Namidar Benim Adım Melek'dan ayrıldı!

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından Cumali Benim Adım Melek'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Nizam Namidar Benim Adım Melek'dan ayrıldı! konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 7 Eylül 2020 Pazartesi'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

07 Eylül 2020 Pazartesi 15:39
Cumali Benim Adım Melek'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Nizam Namidar Benim Adım Melek'dan ayrıldı!
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Geçtiğimiz sezon izleyicilerden tam not alan Benim Adım Melek adlı dizinin yeni sezonu da izleyiciler tarafından çok beğenileceğe benziyor. Yeni sezonda birçok olayın olacağı dizide Melek ve Halil’in aşk yaşaması Cumali ve Seyit Ali’yi çileden çıkaracak. Ayrıca oğlunun ölümünden sonra oldukça değişen Kenan Gaziantep’te birçok olay çıkartacak.

Yeni sezon fragmanı yayınlanan dizide Cumali’nin olmaması dikkat çekti. Babasını aramaya başlayan Halil, Cumali ustanın Halfeti’de olduğu bilgisine ulaşıyor. Bu bilginin ışığında yola koyulan Halil, Halfeti’de aldığı bilgi ile yıkılıyor. Halfeti’de 60 yaşlarında birinin boğularak öldüğünü öğrenen Halil bu kişinin babası olduğunu düşünüyor.

Benim Adım Melek Cumali öldü mü?


Benim Adım Melek adlı dizide Cumali rolünü Nizam Namidar canlandırmaktadır. İzleyiciler tarafından sevilen Cumali karakterinin diziden ölerek ayrıldığı konusunun gerçeği yansıtmadığı düşünülüyor. Başarılı oyuncu yeni sezon dizi setinde bulunmaktadır. Dizide öldüğüne dair iddialar gerçeği yansıtmayacak ve boğularak ölen kişinin Cumali olmayacağı tahmin edilmektedir.

Nizam Namidar Benim Adım Melek’ten ayrılacak mı?

Üs Yapım ile yeni sözleşme imzalayan Nizam Namidar’ın Benim Adım Melek Adlı diziden ayrılmayacağı düşünülüyor. Dizinin yeni sezonunda öleceği konuşulan Cumali karakterini canlandıran Nizam Namidar, sosyal medya hesabından Gaziantep’te fotoğraf paylaştı. Bu fotoğraf ile birlikte oyuncunun diziden ayrılmadığı ortaya çıktı.

Yeni sezonda Melek ve Halil’in aşkı yine izleyicileri duygulandıracak. Kenan karakterinin kötülükleri devam ederken birçok olay ardı ardına yaşanacak.



Son Güncelleme: 07.09.2020 15:39
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