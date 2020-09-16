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Cumali Benim Adım Melek dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Nizam Namidar yok mu, neden veda etti?

Cumali Benim Adım Melek dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Nizam Namidar yok mu, neden veda etti? konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Cumali Benim Adım Melek dizisinden neden ayrıldı? konusuyla ilgili olarak 16 Eylül 2020 Çarşamba tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

16 Eylül 2020 Çarşamba 19:40
Cumali Benim Adım Melek dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Nizam Namidar yok mu, neden veda etti?
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Geçtiğimiz sezon izleyicilerden tam not alan Benim Adım Melek adlı dizinin yeni sezonu da izleyiciler tarafından çok beğenileceğe benziyor. Yeni sezonda birçok olayın olacağı dizide Melek ve Halil’in aşk yaşaması Cumali ve Seyit Ali’yi çileden çıkaracak. Ayrıca oğlunun ölümünden sonra oldukça değişen Kenan Gaziantep’te birçok olay çıkartacak.

Yeni sezon fragmanı yayınlanan dizide Cumali’nin olmaması dikkat çekti. Babasını aramaya başlayan Halil, Cumali ustanın Halfeti’de olduğu bilgisine ulaşıyor. Bu bilginin ışığında yola koyulan Halil, Halfeti’de aldığı bilgi ile yıkılıyor. Halfeti’de 60 yaşlarında birinin boğularak öldüğünü öğrenen Halil bu kişinin babası olduğunu düşünüyor.

Benim Adım Melek Cumali öldü mü?


Benim Adım Melek adlı dizide Cumali rolünü Nizam Namidar canlandırmaktadır. İzleyiciler tarafından sevilen Cumali karakterinin diziden ölerek ayrıldığı konusunun gerçeği yansıtmadığı düşünülüyor. Başarılı oyuncu yeni sezon dizi setinde bulunmaktadır. Dizide öldüğüne dair iddialar gerçeği yansıtmayacak ve boğularak ölen kişinin Cumali olmayacağı tahmin edilmektedir.

Nizam Namidar Benim Adım Melek’ten ayrılacak mı?

Üs Yapım ile yeni sözleşme imzalayan Nizam Namidar’ın Benim Adım Melek Adlı diziden ayrılmayacağı düşünülüyor. Dizinin yeni sezonunda öleceği konuşulan Cumali karakterini canlandıran Nizam Namidar, sosyal medya hesabından Gaziantep’te fotoğraf paylaştı. Bu fotoğraf ile birlikte oyuncunun diziden ayrılmadığı ortaya çıktı.

Yeni sezonda Melek ve Halil’in aşkı yine izleyicileri duygulandıracak. Kenan karakterinin kötülükleri devam ederken birçok olay ardı ardına yaşanacak.



Son Güncelleme: 16.09.2020 19:40
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