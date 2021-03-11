Çukur’un yıldızı Aras Bulut İynemli, Arka Sokaklar dizisinde figüranlık yapmış!

Son dönemde adından sıkça söz ettirenile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Show TV’de yayınlanandizisinde başrol oynayan ve oldukça beğeni toplayan Aras Bulut İynemli’nin bir dönem’da rol aldığı ortaya çıktı. Dizide figüranlık yaptığı belirtilen başarılı oyuncunun, görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüleri gören vatandaşlar ise oldukça şaşırdı. İşte Aras Bulut İynemli’nin Arka Sokaklar dizisindeki görüntüsü...