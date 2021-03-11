Çukur’un yıldızı Aras Bulut İynemli, Arka Sokaklar dizisinde figüranlık yapmış!

11 Mart 2021 Perşembe 19:10
Son dönemde adından sıkça söz ettiren Aras Bulut İynemli
ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Show TV’de yayınlanan Çukur
dizisinde başrol oynayan ve oldukça beğeni toplayan Aras Bulut İynemli’nin bir dönem Arka Sokaklar
’da rol aldığı ortaya çıktı. Dizide figüranlık yaptığı belirtilen başarılı oyuncunun, görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüleri gören vatandaşlar ise oldukça şaşırdı. İşte Aras Bulut İynemli’nin Arka Sokaklar dizisindeki görüntüsü...
Son Güncelleme: 11.03.2021 19:10
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