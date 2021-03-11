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Çukur’un yıldızı Aras Bulut İynemli, Arka Sokaklar dizisinde figüranlık yapmış!

Son dönemin en gözde oyuncuları arasında yer alan ve Çukur dizisinde başrol oynayan Aras Bulut İynemli ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başarılı oyuncunun bir dönem Arka Sokaklar dizisinde figüranlık yaptığı ortaya çıktı. Bu haberin ardından oyuncunun takipçileri bir hayli şaşkınlık yaşadı. İşte o görüntüler...

11 Mart 2021 Perşembe 19:10
Çukur’un yıldızı Aras Bulut İynemli, Arka Sokaklar dizisinde figüranlık yapmış!
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Son dönemde adından sıkça söz ettiren Aras Bulut İynemli ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Show TV’de yayınlanan Çukur dizisinde başrol oynayan ve oldukça beğeni toplayan Aras Bulut İynemli’nin bir dönem Arka Sokaklar’da rol aldığı ortaya çıktı. Dizide figüranlık yaptığı belirtilen başarılı oyuncunun, görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüleri gören vatandaşlar ise oldukça şaşırdı. İşte Aras Bulut İynemli’nin Arka Sokaklar dizisindeki görüntüsü...



Son Güncelleme: 11.03.2021 19:10
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurAras Bulut İynemliArka Sokaklar
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