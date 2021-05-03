Çukur’un yeni bölümünden bir ön izleme daha!

Show TV’de yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Çukur dizisinden bir ön izleme daha geldi. 4. sezonu yayınlanan dizinin 35. bölümü bu akşam izleyici ile buluşacak. Emmi’nin ölümünden sonra yaşanacakları merak eden izleyiciler, yeni bölümü merakla bekliyor. Yeni bölümden ise bir yeni ön izleme daha yayınlandı. İşte Çukur’un 4. sezon 35 bölümünün ön izlemesi...
03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:02
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Show TV’de izleyici ile buluşan Çukur dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Pazartesi günleri izleyici ile buluşan ve yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Çukur dizisi, 4. sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu akşam 4. sezon 35. bölüm ile izleyici karşısına çıkacak olan diziden yeni bir ön izleme geldi. Emmi’nin ölümünden sonra neler olacağını merak eden izleyiciler, yeni bölümü merak ediyor. Yeni bölümün fragmanlarına ve ön izlemelerine yoğun ilgi gösteren izleyicilere, yeni bir ön izleme geldi. Emmi’nin tabutunun taşındığı sahne izleyiciye aktarılırken, Yamaç ile Salih’in arasında geçenler, izleyiciyi heyecanlandırdı. İşte Çukur dizisinin 4. sezon 35. bölümü ile ilgili yayınlanan ön izleme...
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