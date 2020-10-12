Çukur’un son bölümünde vurulan Arık Böke Erdenet için diziden çıkıyor iddiası!

Show TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından uzun süredir büyük bir ilgiyle takip edilen dizi Çukur’da yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak diziye Arık Böke Erdenet karakteri ile katılan Barış Arduç’un gösterdiği performansın izleyiciler tarafından beğenilmesi sonrasında karaktere dizide daha çok rolde yer verilmeye başlanmıştı. Özellikle Yamaç karakteri ile birlikte görüldükleri sahnelerde izleyicileri ekranlara kilitleyen Arık Böke Erdenet’in vurulduğu ve 19 Ekim tarihinde yayınlanacak olan bölümde hayatını kaybederek diziden ayrılacağı ifade edilenler arasında yer alıyor.

Çukur Arık Böke Erdenet Öldü mü?

Arık Böke Erdenet Çukur’a Dönecek mi?

Arık Böke Erdenet karakterine hayat veren Barış Arduç’un zaten dizide konuk oyuncu olarak yer aldığı, ilerleyen dönem içinde farklı bir yapım içerisinde yer alacağından kaynaklı olarak canlandırdığı karakterin de vurularak hayatını kaybedeceği belirtiliyor. Oyuncunun sevenleri ve dizinin izleyenleri için oldukça üzücü olacak bu ayrılığın, karaktere yakışır bir şekilde büyük ses getirecek bir olay sonucunda gerçekleşmesi bekleniyor.

Çukur’un son bölümünde vurulan Arık Böke Erdenet’in yeniden Çukur dizisine dönmesi beklenmiyor. Konuk oyuncu olarak diziye katılan Arık Böke Erdenet’in vurulduktan sonra hayatını kaybederek dizide ayrıldığı ifade ediliyor.

Arık Böke Erdenet Barış Arduç Kimdir?

Çukur dizisine kısa bir süre önce katılan ve Arık Böke Erdenet karakterine hayat veren oyuncu Barış Arduç 1978 senesinde doğmuştur. Ayla Algan atölyesinde oyunculuk eğitimleri alan yakışıklı oyuncu ilk defa 2011 senesinde Küçük Hanımefendi dizisinde oynamıştır. Kendisi özellikle 2015 senesinde yayınlanan Kiralık Aşk dizisi ile adından söz ettirmiş ve ünlenmiştir. Bu yapım sonrasında pek çok farklı dizi ve sinema filminde yer alan başarılı oyuncu son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisine konuk oyuncu olarak katılmış, burada Arık Böke Erdenet’i canlandırmıştır.