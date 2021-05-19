Çukur'un final bölümüne bomba transfer! Transfer edilen isim kim?

Çukur dizisine efsane bir transfer yapıldı! Çukur Şahran kim? Gerçek ismi ne, hangi projelerde rol aldı? Sorularının yanıtları araştırılmıştır.
Çukur Şahran kimdir? Gerçek ismi nedir?
Yapımcılığı Ay Yapım tarafından üstlenilen dizi severek izlenmektedir. Sevilen diziye final bölümünde önemli bir transfer yapılacak. Karşımıza Şahran karakteriyle Sarp Akkaya çıkacak.
Sarp Akkaya kim? Kaç yaşındadır? Nerelidir?
Akkaya, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Tiyatro sahnelerinde görev almıştır. Kamera önüne geçmesi fazla sürmemiştir. Akkaya, ilk kez Bizim Aile dizisinde oynamıştır.
Kurtlar Vadisi dizisinde Servet karakterine, Ezel dizisinde Tevfik karakterine hayat vermiştir.
Suskunlar dizisinde yıldızı parlamıştır.
Rol aldığı diziler
- 2021- Çukur
- 2019- Ferhat ile Şirin
- 2019- Kurşun
- 2018- Söz
- 2016- Paramparça
- 2015- Evli ve Öfkeli
- 2015- Racon
- 2013- Muhteşem Yüzyıl
- 2012- Suskunlar
- 2011- Mavi Kelebekler
- 2009- Ezel
Son Güncelleme: 19.05.2021 20:16