İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Çukur'un final bölümüne bomba transfer! Transfer edilen isim kim?

Çukur dizisinin final bölümü yaklaşıyor. Çukur'un final bölümüne bomba bir transfer yapıldı. Transfer edilen isim kim? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte o isim...

19 Mayıs 2021 Çarşamba 20:16
Çukur'un final bölümüne bomba transfer! Transfer edilen isim kim?
Takip Et:

Çukur dizisine efsane bir transfer yapıldı! Çukur Şahran kim? Gerçek ismi ne, hangi projelerde rol aldı? Sorularının yanıtları araştırılmıştır.

Çukur Şahran kimdir? Gerçek ismi nedir?

Yapımcılığı Ay Yapım tarafından üstlenilen dizi severek izlenmektedir. Sevilen diziye final bölümünde önemli bir transfer yapılacak. Karşımıza Şahran karakteriyle Sarp Akkaya çıkacak.

Sarp Akkaya kim? Kaç yaşındadır? Nerelidir?

Mayıs 1980 İstanbul doğumludur. Oyuncunun bir de ikiz kardeşi vardır. İkiz kardeşi Kaya Akkaya da oyunculuk yapmaktadır.

Akkaya, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Tiyatro sahnelerinde görev almıştır. Kamera önüne geçmesi fazla sürmemiştir. Akkaya, ilk kez Bizim Aile dizisinde oynamıştır.

Kurtlar Vadisi dizisinde Servet karakterine, Ezel dizisinde Tevfik karakterine hayat vermiştir.

Suskunlar dizisinde yıldızı parlamıştır.

Rol aldığı diziler

  • 2021- Çukur
  • 2019- Ferhat ile Şirin
  • 2019- Kurşun
  • 2018- Söz
  • 2016- Paramparça
  • 2015- Evli ve Öfkeli
  • 2015- Racon
  • 2013- Muhteşem Yüzyıl
  • 2012- Suskunlar
  • 2011- Mavi Kelebekler
  • 2009- Ezel

Son Güncelleme: 19.05.2021 20:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÇukurFinalTransfer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz karakteri Hızır Ali ölecek mi? Hızır Ali vuruldu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz karakteri Hızır Ali ölecek mi? Hızır Ali vuruldu
Barış Arduç Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi kadrosunda!
Barış Arduç Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi kadrosunda!
EDHO Haşmet Façalı öldü mü, diziden ayrıldı mı? Turgut Tunçalp Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a veda mı etti, ayrıldı mı?
EDHO Haşmet Façalı öldü mü, diziden ayrıldı mı? Turgut Tunçalp Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a veda mı etti, ayrıldı mı?
EDHO Hızır Ali ve Didem vuruldu mu? Hızır Ali ve Didem diziden ayrılıyor mu?
EDHO Hızır Ali ve Didem vuruldu mu? Hızır Ali ve Didem diziden ayrılıyor mu?
Emanet dizisi ne zaman sezon finali yapacak? Emanet dizisi ikinci sezon olacak mı? İşte Emanet dizisinin sezon finali tarihi...
Emanet dizisi ne zaman sezon finali yapacak? Emanet dizisi ikinci sezon olacak mı? İşte Emanet dizisinin sezon finali tarihi...
Fox TV Sen Çal Kapımı 2. sezon ne zaman başlıyor?
Fox TV Sen Çal Kapımı 2. sezon ne zaman başlıyor?

Popüler Haberler

Yemin dizisinin Feride'si Cansu Tuman'ın hayat hikayesi!
Defne ile Son Gece konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Pedofili nedir? Pedofili kelime anlamı nedir?
Aile hekimliği nasıl değişir? Aile hekimliği değiştirme yöntemleri
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? Kumtel yağlı radyatör kullanıcı yorumları
Bugün kimin maçı var? 20 Mayıs 2021 Perşembe maç programı
Arnavutluk’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
İşkur başvurusu ile 50 bin personel alımı yapılacak! 20 Mayıs 2021 Perşembe İşkur personel alım başvuru şartları
Kanada güncel asgari ücret tutarları 2021
En kolay kredi kartı veren banka hangisi? 2021 Kolay kredi şartları
Rüyada para alma görmek anlamı ve yorumu
Teşkilat dizisi Hulki kimdir? Gerçek adı nedir? Nihat Altınkaya nereli, yaşı kaç?
Halkbank’tan KOSGEB ve TESKOMB’un destekleri ile faizsiz kredi avantajları 20 Mayıs 2021 Perşembe
İŞKUR evde ek iş imkanı var mı? İşkur evde ek iş ilan başvurusu
Kınık Obası nerededir? Kınık boyu hangi devleti kurmuştur?
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu
Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 19. Bölüm fragmanı izle
Emanet dizisi kaç bölüm sürecek?
İŞKUR Mesleki Kursiyerler için verilen aylık maaşı ne kadardır? 2021 İŞKUR program ve maaş tutarları
Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 29. Bölüm fragmanı izle
Twitter’da TT nasıl olunur? Twitter‘da TT olabilmek için yapılması gerekenler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.