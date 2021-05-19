Çukur'un final bölümüne bomba transfer! Transfer edilen isim kim?

Çukur dizisine efsane bir transfer yapıldı! Çukur Şahran kim? Gerçek ismi ne, hangi projelerde rol aldı? Sorularının yanıtları araştırılmıştır.

Çukur Şahran kimdir? Gerçek ismi nedir?

Yapımcılığı Ay Yapım tarafından üstlenilen dizi severek izlenmektedir. Sevilen diziye final bölümünde önemli bir transfer yapılacak. Karşımıza Şahran karakteriyle Sarp Akkaya çıkacak.

Sarp Akkaya kim? Kaç yaşındadır? Nerelidir?

Mayıs 1980 İstanbul doğumludur. Oyuncunun bir de ikiz kardeşi vardır. İkiz kardeşi Kaya Akkaya da oyunculuk yapmaktadır.

Akkaya, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Tiyatro sahnelerinde görev almıştır. Kamera önüne geçmesi fazla sürmemiştir. Akkaya, ilk kez Bizim Aile dizisinde oynamıştır.

Kurtlar Vadisi dizisinde Servet karakterine, Ezel dizisinde Tevfik karakterine hayat vermiştir.

Suskunlar dizisinde yıldızı parlamıştır.

Rol aldığı diziler