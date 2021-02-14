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Çukur'un Cumali Amcası kimdir? Cumali karakterini kim canlandıracak?

Çukur dizisini kadrosuna Müfit Kayacan hangi karakteri canlandırmak için katıldı? Cumali karakteri dizide ne gibi değişikliklere sebep olacak? Detaylar haberimizde.

14 Şubat 2021 Pazar 20:57
Çukur'un Cumali Amcası kimdir? Cumali karakterini kim canlandıracak?
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Show TV’nin çok izlenen dizisi Çukur’a yeni bir oyuncu katıldı. Dizinin kadrosuna yeni katılan Müfit Kayacan dizide Cumali isimli karaktere hayat verecek. Ay Yapım tarafından çekilen dizi Çukur 3. sezona geçmiş olmasına rağmen en çok izlenen dizilerden biri olma özelliğini hâlâ taşıyor. İntenet ortamında sıklıkla adını duyduğumuz ve kesitlerini sosyal medyada gördüğümüz dizinin yönetmenliğini Sinan Öztürk yapmaktadır. Dizinin senaryosu ise Damla Serim ve Gökhan Horzum tarafından yazılmaktadır. Dizinin kadrosunda herkes tarafından bilinen ve sevilen usta oyuncular yer almaktadır. Bu oyuncular Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Rıza Kocaoğlu, Nejat İşler ve Damla Sönmez’dir. Dizinin oyuncu kadrosuna yeni katılan Müfit Kayacan’ı ve dizide canlandıracağı Cumali karakterini haberimizde sizlere anlattık. 

 

Çukur’un yeni karakteri Cumali kimdir?

 

Dizide şimdiye kadar hiç görünmemiş olan ve gizemini korumuş olan Koçovalıların amcasının Cumali Koçovalı olduğu ortaya çıktı. Dizinin yeni bölümde Cumali karakteri ilk kez görünecek. Şimdiye kadar görünmemiş olan Cumali’nin gizemi dizinin ilerleyen bölümde açığa çıkacaktır. Cumali karakteri sadece Çukur’un ve Yamaç’ın hayatını değiştirmekle kalmayıp dizideki bütün dengeleri de bozacaktır. Cumali Koçovalı karakterine Müfit Kayacan hayat verecek. Usta oyuncu Müfit Karacan’ı tanımak isteyenler için araştırma yaptık. 

 

Müfit Kayacan (Cumali Koçovalı) kimdir?

 

Müfit Kayacan 17 Ocak 1956’da Antalya’nın Kaş ilçesinde doğmuştur. Kayacan, Çukurova Üniversitesi’nin Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştu. Usta oyuncu Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın kurucularındandır. Kayacan ilk tiyatro oyununu burada sergilemiştir. Tiyatro yönetmenliği yapmanın yanı sıra Altın Portakal Festivali’nde de jüri üyeliği yapmıştır ve oynadığı bir çok oyun sayesinde pek çok ödül almıştır. Oyuncunun ilk televizyon deneyimi 2005 yılındaki Kezban Yenge dizisiyle olmuştur. Kayacan, dizide Simetri isimli karaktere hayat vermiştir. Kezban Yenge dizisinden sonraki yıl Maçolar isimli diziye girmiştir. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı okul müdürü rolüyle de tanınmaktadır. Günümüze kadar pek çok dizide ve filmde yer alan oyuncunun en son dizisi Çukur’dur ve dizide Cumali Koçovalı karakterini canlandıracaktır. 

 

Yer aldığı diziler

 

2021 – Çukur (Cumali)
2021 – Aşk 102 (Necdet)
2020 – Zemheri (Yaşar)
2020 – Alef (Arap)
2020 – Aşk 101 (Necdet)
2019 – Yüzleşme (Selim)
2018 – Bartu Ben (Dayı)
2018 – Adı Zehra (Bayram)
2016/2017 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Feridun)
2016 – Cesur ve Güzel (Rıfat)
2015 – Aşk Yeniden
2012 – Şubat
2010 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Okul Müdürü)
2006 – Maçolar
2005 – Kezban Yenge

 

Instagram hesabı

 

Müfit Kayacan sosyal medya uygulaması olan Instagram’ı aktif bir şekilde kullanmakta ve sıklıkla paylaşım yapmaktadır. Kayacan’ın Instagram hesabında 112 gönderisi bulunmaktadır. Usta oyuncuyu yaklaşık 15 bin kişi takip etmektedir. Müfit Kayacan’ı Instagram’dan takip etmek isteyen hayranları için kullanıcı adı: mufitkayacan

 

Müfit Kayacan evli mi?

 

Müfit Kayacan’ın eşi Nilgün Kayacan’dır. Kayacan çiftinin Oğulcan ve Onur Can isimlerinde iki erkek çocuğu vardır.



Son Güncelleme: 14.02.2021 20:57
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Anahtar Kelimeler:
Müfit KayacanÇukurCumaliCumali KoçovalıKoçovalı
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