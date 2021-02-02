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Çukur'un Cennet'i Aylin Engör kimdir?

Çukur'un Cennet'i son bölümde bütün dikkatleri üzerine çekti. Aylin Engör kimdir? Detaylar haberimizde.

02 Şubat 2021 Salı 02:26
Çukur'un Cennet'i Aylin Engör kimdir?
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Aylin Engör 11 Nisan 1991 yılında dünyaya geldi. Marmaris Sabancı Lisesi'nde orta öğretimini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi ve Beykent üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.  Engör'ün Türvak Sinema ve Televizyon Okulu'ndan kamera önü oyunculuk eğitimi aldığı biliniyor. Aynı zamanda güzel oyuncu Başkent İletişim Akademisi'nden diksiyon ve Kuşdili Eğitim Merkezi'nden ise spikerlik ve sunuculuk eğitimlerini aldığı biliniyor.

 

Güzel oyuncu Cadı Kazanı ve Yedi Kocalı Hürmüz oyunlarında sahne aldı.

 

Engör, Gelip Derviş ve Firuze'de bölüm oyuncusu oldu. Oyuncui Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

 

Yetenekli oyuncu, Show TV ekranlarının en sevilen dizisi olan Çukur'da Cennet karakterine hayat veriyor.

 

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 02:26
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Anahtar Kelimeler:
Aylin EngörÇukurCennetShow Tv
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