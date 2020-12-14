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Çukur'u birbirine katan Sefa karakterini kim canlandırıyor?

Show TV ekranlarında her Pazartesi akşamında izleyicileri ile buluşan Çukur dizisine Sefa karakteri damgasını koydu. Babasının zenginliği ile Çukur'u birbirine katmayı başaran Sefa'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı...

14 Aralık 2020 Pazartesi 10:04
Çukur'u birbirine katan Sefa karakterini kim canlandırıyor?
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Show TV ekranlarında başarılı reytingler elde etmeye devam eden Çukur dizisindeki karakterler hakkında araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Son olarak dizinin 103. Bölümünde izlenecek olan heyecanlı sahneler merakla beklenmeye devam ediyor. Bir yandan da dizide kendini gösteren Sefa karakterinin kim olduğu ve dizide hangi amaçla yer aldığı soruşturulan konular arasında yer alıyor.

Çukur dizisi Sefa kimdir?

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Çukur’daki Sefa karakteri dizinin yeni bölümlerinde ekibi ile mahalleye adım atacaktır. Burada saldırgan bir şekilde tavrını ortaya koyacak olan Sefa ve ekibinin mahalleyi talan etmesi bekleniyor. Daha önceki bölümlerde diziye giren karakter yer aldığı şiddet sahneleri ile izleyicilerin ilgi odağı haline gelmişti.

Çukur Sefa’nın amacı nedir?

Çukur dizisindeki Sefa’nın amacının yalnızca çukuru ele geçirmek olmadığını, aynı zamanda burada liderlik görevini gerçekleştiren Yamaç ve tüm Koçovalıları mahalleden temizlemektir. Son derece zengin bir babası olan Sefa, babasının sağladığı kaynaklar ile elinden geleni ardına koymayacaktır. İçindeki şiddet arzusu ile yanıp tutuşan Sefa karakterinin ilerleyen bölümlerde de Çukur’u birbirine katması beklenmektedir. Dizinin 103. Bölümünde Sefa’nın Meke’yi acımadan öldürdüğü izlenecektir.

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 10:04
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurShow TvSefaMeke
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