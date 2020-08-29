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Çukur’dan ayrılan Azer Alevlerin Ardından dizisinde oynayacak! İşte Cihangir Ceyhan'ın yeni dizisi

Çukur dizisi yeni sezona hazırlanırken diziden ayrılacak isimlerde belli olmaya başladı. Dizinin yeni sezonunda 3 bölüm yer alacak olan Cihangir Ceyhan, sonrasında diziden ayrılacak. Cihangir Ceyhan'ın diziden ayrılma nedeni ise yeni bir projede yer alacak olması oldu.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:00
Çukur’dan ayrılan Azer Alevlerin Ardından dizisinde oynayacak! İşte Cihangir Ceyhan'ın yeni dizisi
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Çukur dizisinin Azer Kurtuluş’u Cihangir Ceyhan, yeni sezonu başlayacak dizinin 3. bölümü ile birlikte diziden ayrılacak. Sıfır bir adlı dizi ile adını duyuran Ceyhan, Çukur’da oynadığı Azer karakteri ile de birçok kişi tarafından beğenilmişti.

4. sezonuna kısa bir süre kalan Çukur dizisinden yaşanılacak ayrılıklar belli olurken bu isimlerden biri de Cihangir Ceyhan oldu. Diziye veda edecek yakışıklı oyuncunun yeni bir proje ile ekranlarda yer alacağı ortaya çıktı. Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir dizide başrolleri paylaşacak.

Cihangir Ceyhan’ın yeni dizisi belli oldu


Ay Yapım tarafından yapılan yeni dizi Alevlerin Ardından’ın kadrosuna katılan Cihangir Ceyhan dizide başrol olacak. Yeni dizide Cihangir Ceyhan’a güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz eşlik ederken, dizi Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Cihangir Ceyhan kimdir?

1989 Adana doğumlu olan Cihangir Ceyhan, oyunculuk hayali için İstanbul’da eğitimler almıştır. Bu eğitimlerin ardından sektöre Yusuf filmi ile giren yakışıklı oyuncu, bu filmde Serdar karakterine hayat vermiştir.

2017 yılında arkadaşları ile birlikte Sıfır Bir adlı dizide boy gösteren oyuncu, Cio karakteri ile geniş kitlelere ismini duyurmuştur. Buradaki yükselişi ile Çukur dizisinin kadrosuna dahil olan Ceyhan, yeni sezonda Alevlerin Ardından dizisinde izleyici karşısına çıkacak.



Son Güncelleme: 29.08.2020 15:00
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurCihangir CeyhanYeni Dizi
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