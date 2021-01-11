Çukur’da Yamaç'ı döven siyah maskeli, şapkalı kişi kim?

Show TV’nin her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen dizisi Çukur yeni bölüm fragmanı ile izleyicileri meraklandırdı. Fragmanda siyahlar giyinmiş maskeli bir adam Yamaç’a saldırıyor. Bunun yanı sıra Efsun’un Yamaç’a öfkeli yaklaşımı Yamaç’ın “Çağatay geldi” demesi ile gerilimi artırıyor. Bir yandan da Çukur ile beraber Cengiz Erdenet’i bitirmek isteyen Yamaç tehlikeye giriyor ve Cumali yaralanıyor. Fragmanda saldırıyı yapan maskeli kişinin ise kim olduğu merak konusu oldu.

Yamaç, Erdenet ailesini bitirmek için planlarına devam ediyor. Büyük bir saldırı hazırlayan Yamaç’ın bu esnada başına geleneler izleyicileri daha da meraklandırdı. Diğer tarafta ise gittikçe zor duruma giren Cengiz, Çağatay’ı tekrardan yanına çekmeye çalışacak. Çağatay’ın oyunu ise büyük gelişmelere sebebiyet verecek. Ogeday’ın ölümünden sonra Cengiz’e çok sinirli olan Kulkan ise hiçbeklenmedik bir yerden yardım çağrısı alacak. Bu sahnelerin ardında Koçovalılar, Erdenetlerden bir kişinin daha sonunu getirecek ve intikama devam edecek.

Büyük ilgi ile izlenen dizinin senaryosu Gökhan Horzum’a ait. Yönetmenliğini ise Sinan Öztürk yapmaktadır. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş’ın bulunduğu dizi de aynı zamanda Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dadak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan yer alıyor.