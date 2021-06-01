Çukur'da Yamaç ve Amca Cumali ölecek mi?

Çukur dizisinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu yer almaktadır. Çukur dizisinin 130.bölümü 31 Mayıs Pazartesi günü ekranlara geldi .

Çukur 130.bölüm

Çukur 130. bölümde; Cumali ve Şahram Amca, Koçovalı kardeşlerin cemaati ele geçirmesiyle savaşa başladılar. Kardeş Koçovalı, Şahram'ın çoğunu Koçovalılar öldürdüğü için tuzağa düşürüldü. Şahram, Koçovalılar'ın sığınağını bulmuş ve oraya saldırmıştır. Koçovalı ailesinin kadınları saldırıyı püskürtmeyi başardı. Yamaç, Vartolu ve Cumali'nin eşinin Cumali Amca tarafından rehin alındığına inansa da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yamaç amcasına teslim olunca Şahram tarafından elleri bağlı olarak havuza atıldı. Yamaç’ın boğulma ve Sena’nın ölüm sahneleri, Çukur’un yeni bölümünün son anlarını işaret ediyor. Dizinin eski bölümünde Yamaç’ın sahneleri ekrana getirilmiş olsa da Aras Bulut İynemli'nin veda edip etmeyeceği şimdiden merak edilen bir soru.