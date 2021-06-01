İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...

Çukur'da Yamaç ve Amca Cumali ölecek mi?

Çukur dizisi her hafta Pazartesi günü Show TV ekranlarında yayınlanmaktadır. Çukur dizisinin en son 130.bölümü ekranlara geldi 130.bölümde yaşanan olaylar,seyircileri merakta bıraktı. Çukur'da Yamaç ve Amca Cumali ölecek mi? Bu haberimizde Çukur dizisinin 130.bölümünde yaşanan olayları sizlere aktardık. İşte Çukur 130.bölüm detayları...

01 Haziran 2021 Salı 13:30
Çukur'da Yamaç ve Amca Cumali ölecek mi?
Takip Et:

Çukur dizisinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu yer almaktadır. Çukur dizisinin 130.bölümü 31 Mayıs Pazartesi günü ekranlara geldi .

Çukur 130.bölüm

Çukur 130. bölümde; Cumali ve Şahram Amca, Koçovalı kardeşlerin cemaati ele geçirmesiyle savaşa başladılar. Kardeş Koçovalı, Şahram'ın çoğunu Koçovalılar öldürdüğü için tuzağa düşürüldü. Şahram, Koçovalılar'ın sığınağını bulmuş ve oraya saldırmıştır. Koçovalı ailesinin kadınları saldırıyı püskürtmeyi başardı. Yamaç, Vartolu ve Cumali'nin eşinin Cumali Amca tarafından rehin alındığına inansa da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yamaç amcasına teslim olunca Şahram  tarafından elleri bağlı olarak havuza atıldı. Yamaç’ın boğulma ve Sena’nın ölüm sahneleri, Çukur’un yeni bölümünün son anlarını işaret ediyor. Dizinin eski bölümünde Yamaç’ın sahneleri ekrana getirilmiş olsa da Aras Bulut İynemli'nin  veda edip etmeyeceği şimdiden merak edilen bir soru.


Son Güncelleme: 01.06.2021 13:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Çukur Dizisi Show TVÇukur 130.bölümde Neler Oldu?Çukurda Yamaç Ve Amca Cumali ölecek Mi?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlayda Altuntaş kimdir? Kaç yaşındadır? İlayda Altuntaş'ın hayatı
İlayda Altuntaş kimdir? Kaç yaşındadır? İlayda Altuntaş'ın hayatı
Noa Kirel kimdir? Ünlü sanatçının hayatı
Noa Kirel kimdir? Ünlü sanatçının hayatı
Maraşlı Vampir İsmet kimdir, gerçek adı nedir? Fayat Budak hakkında bilgiler
Maraşlı Vampir İsmet kimdir, gerçek adı nedir? Fayat Budak hakkında bilgiler
Maraşlı Dilara kimdir, gerçek adı nedir? Burcu Karakaya hakkında bilgiler
Maraşlı Dilara kimdir, gerçek adı nedir? Burcu Karakaya hakkında bilgiler
Mucize Doktor Taner Ölmez yeni dizisi belli oldu mu? Mucize Doktor Ali Vefa Show Tv dizisinde!
Mucize Doktor Taner Ölmez yeni dizisi belli oldu mu? Mucize Doktor Ali Vefa Show Tv dizisinde!
Çukur Yamaç ölüyor mu? Aras Bulut İynemli diziden ayrılıyor mu?
Çukur Yamaç ölüyor mu? Aras Bulut İynemli diziden ayrılıyor mu?

Popüler Haberler

Çukur'da Yamaç ve Amca Cumali ölecek mi?
Son Sayfa sunucusu kimdir? Melike Çelik kaç yaşında? nerelidir?
TJK 1 Haziran 2021 Salı at yarışı sonuçları
İlayda Altuntaş kimdir? Kaç yaşındadır? İlayda Altuntaş'ın hayatı
50 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 50 yaş MHRS randevu alma işlemleri
Fox TV canlı yayın akışı 1 Haziran 2021 Salı Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün kimin maçı var? 1 Haziran 2021 Salı Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Ismaila Coulibaly kimdir, hangi takımlarda oynadı? Ismaila Coulibaly kariyeri hakkında bilgiler
Hangi kan grupları hastalıklara daha yatkındır? Kan gruplarına göre riskler
Çocuklarda ölüm aylığı hangi hallerde kesilir?
Son Yaz dizisinde Selim karakterine Ali Atay hayat veriyor
Arka Sokaklar dizisinde Asiye Çoban karakterini Melisa Şalgam canlandırıyor
Doğru spor ayakkabı nasıl seçilir? Spor ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz?
Yapı Kredi 60.000 TL kredi kampanyası
Resmi Gazete'de 27 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi haberler var? 27 Mayıs 2021 Perşembe Resmi Gazete atama kararları
Genç girişimci kredisi ne kadardır ve nasıl başvuru yapılır? 2021
TRT Spor 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
Uyanış: Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanı izle - Uyanış: Büyük Selçuklu 31 Mayıs 2021 Pazartesi özeti
TRT 1 canlı yayın akışı 1 Haziran 2021 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Mucize Doktor Taner Ölmez yeni dizisi belli oldu mu? Mucize Doktor Ali Vefa Show Tv dizisinde!
ATV 1 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.