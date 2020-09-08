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Çukur'da Sabahat Akkiraz Sürprizi! Koçovalılar için söyledi!

Show TV'nin sen çok beğenilen dizilerinden birisi olan Çukur 4. sezonu ile ekranlara döndü. Yeni sezon ilk bölümü yayınlanan dizide Sabahat Akkiraz'ın olduğu sahne insanların duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu.

08 Eylül 2020 Salı 17:29
Çukur'da Sabahat Akkiraz Sürprizi! Koçovalılar için söyledi!
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Milyonların tarafından çokça beğenilen Çukur dizisi 4. Sezonu ile ekranlara geri döndü. Dizinin takipçileri ekran başına kilitlenirken, dizinin yeni sezonunda bulunan bazı bölümleri izleyicileri duygulandırdı.

Diziye İdris Koçovalı’nın yakın arkadaşı olan Sabaahat Akkiraz konuk oldu. İdris Baba’nın çocukları ile dinlemek istediği ünlü sanatçıyı, kendisi olmasa dahi çocukları dinledi. İdris Koçovalı’nın bu isteği yerine getirilirken, bu sahnede yaşanılanlar herkesi duygulandırdı.


Dizinin bu sahnesinde babalarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Koçovalılar, izleyenleri duygu dolu anlarla baş başa bıraktı. Sabahat Akkiraz’ın eşsiz sesiyle söylediği türküler, diziyi takip eden kişiler tarafından tam not aldı.

Dizide bulunan bu duygu dolu sahne sosyal medyada oldukça konuşuldu. İnsanlar sosyal medya hesaplarından bu sahne hakkında bolca yorum yaptı.



Son Güncelleme: 08.09.2020 17:29
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurSabahat AkkirazYeni Sezon
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