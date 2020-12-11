Çukur'da Kulkan Erdenet karakterine Genco Özak hayat verecek

Genco Özak 1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Daha önce Kocamın Ailesi, Vatanım Sensin, Söz gibi dizilerde yer alan oyuncu son yılların en beğenilen oyuncuları arasında gösteriliyor.

Mimar Sinan Güze Sanatlar Fakültesi mezunu olan oyuncu çok sayıda tiyatro oyununda da yer almıştır. Genco Özak’ın yer aldığı yapımların tamamı şu şekildedir;

2020 – Güvercin

2018 – Söz (Kopuk – Selim Hayroviç) (TV Dizisi)

2017 – Kaybedenler Kulübü 2 (Sinema Filmi)

2017 – Martıların Efendisi (Kahvedeki Adam) (Sinema Filmi)

2016 – Kor (Muhasebeci) (Sinema Filmi)

2016 – Vatanım Sensin (Mehmet) (TV Dizisi)

2014 – Kocamın Ailesi (Can) (TV Dizisi)