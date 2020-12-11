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Çukur'da Kulkan Erdenet karakterine Genco Özak hayat verecek

Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Çukur’da Cengiz Erdenet’in oğlu Kulkan Erdenet’in kim olacağı merak ediliyordu. Merakla beklenen Kulkan Erdenet karakterini oyuncu Genco Özak canlandıracak.

11 Aralık 2020 Cuma 23:15
Çukur'da Kulkan Erdenet karakterine Genco Özak hayat verecek
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Genco Özak 1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Daha önce Kocamın Ailesi, Vatanım Sensin, Söz gibi dizilerde yer alan oyuncu son yılların en beğenilen oyuncuları arasında gösteriliyor.

Mimar Sinan Güze Sanatlar Fakültesi mezunu olan oyuncu çok sayıda tiyatro oyununda da yer almıştır. Genco Özak’ın yer aldığı yapımların tamamı şu şekildedir;

2020 – Güvercin

2018 – Söz (Kopuk – Selim Hayroviç) (TV Dizisi)

2017 – Kaybedenler Kulübü 2 (Sinema Filmi)

2017 – Martıların Efendisi (Kahvedeki Adam) (Sinema Filmi)

2016 – Kor (Muhasebeci) (Sinema Filmi)

2016 – Vatanım Sensin (Mehmet) (TV Dizisi)

2014 – Kocamın Ailesi (Can) (TV Dizisi)



Son Güncelleme: 11.12.2020 23:15
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Anahtar Kelimeler:
Geno özakÇukur
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