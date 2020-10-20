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Çukur'da kim öldü, Cengiz Erdenet kimi öldürdü? Yamaç'ın abisi Cumali mi yoksa Selim mi öldü? Cumali ve Selim diziden ayrılacaklar mı?

Çukur 99. Bölümüyle nefesleri kesti. Dizinin son bölümünün ardından izleyiciler Çukur’da kim öldü, Cengiz Erdenet kimi öldürdü ile Yamaç’ın abisi Cumali mi yoksa Selim mi öldü, Cumali ve Selim diziden ayrılacaklar mı sorularını araştırmaya başladı.

20 Ekim 2020 Salı 17:31
Çukur'da kim öldü, Cengiz Erdenet kimi öldürdü? Yamaç'ın abisi Cumali mi yoksa Selim mi öldü? Cumali ve Selim diziden ayrılacaklar mı?
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Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur dün akşam 99. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sevilen dizinin yeni bölümünde Cengiz Erdenet oğlunun Cumali Koçovalı tarafından öldürüldüğünü öğrendi. Yamaç ile bir görüşme yapan Cengiz Erdenet Yamaç’a Çukur’daki tüm erkekleri öldüreceğini söyledi.

Çukur son bölümde neler oldu?


Çukur’da Cumali Koçavalı Arık Böke Erdenet’i öldürdü ve Arık’ın kuzeni Seren’e bir zarf vererek Çağatay Erdenet’e vermesini istedi. Zarfın içerisinde Arık’ın kolyesi yer alırken Cumali Çağatay’a ödeştik mesajı verdi.

Erdener ailesi Arık’ın ölümünün ardından sarsıldı. Cengiz Erdenet, Yamaç’a olayın sorumlularını getirmesini istedi. Yamaç Çukur’a giderek Cumali’yi uyarmak istese de Çukur halkı Yamaç’ın karşısında durdu.

Dizinin yeni bölümünde Çukur’un erkekleri tehlike altında olacak. Yamaç, Çukur’dakileri kurtarma planı yapacak. Yeni bölüm şimdiden merak konusu oldu. Ay Yapım imzalı dizi yeni sezondaki çıkışını sürdürüyor. Öten yandan dizinin her bölümü reyting rekorları kırmaya devam ediyor.




Son Güncelleme: 20.10.2020 17:31
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurDizi
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