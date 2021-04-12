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Çukur'da Karaca ölüyor mu?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi ‘Çukur’ her pazartesi yayınlanmaya devam ederken Karaca karakterine can veren Ece Yaşar diziye veda edecek. Çukur dizisi yeni bölümü merak edilirken Karaca diziden nasıl veda edecek?

12 Nisan 2021 Pazartesi 20:40
Çukur'da Karaca ölüyor mu?
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur, Karaca, diziden ölerek veda edecek. Çukur dizisinin ilk gününden itibaren dizide yer alan Ece Yaşar, Çukur dizisinde adını duyurdu. Karaca karakterine can veren Yaşar,  yeni bölümde amca Cumali, Kulkan Erdenet işbirliği yaptığını öğrenince Cumali’nin yanına giderek hesap soracak. Amca ile Karaca kavga edecek ve Cumali Karaca’yı boğarak öldürecek. 'Çukur'  dizisi  uzun süredir televizyon ekranlarında yer alırken milyonlarca kişi dizinin final yapacağı için üzgün. Güçlü oyuncu kadrosu ile karşımıza çıkan Çukur, mayıs ayı gibi final yapacağını duyurdu.

 

Mayısıs sonu itibari ile final yapacak olan dizide Erkan Kolçak Köstendil, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Necip Memili, Damla Sönmez gibi isimler oynuyor. Erkan Kolçak Köstendil, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Necip Memili, Damla Sönmez gibi isimler oynuyor.

Ece Yaşar kimdir?

1994 yılında Ankara’da dünyaya gelen oyuncu, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde oyunculuk eğitimi aldı.  Kara Sevda dizisinde yer alan oyuncu 2015 yılında aktif olarak oyunculukla uğraşdı.

Yönetmen asistanlığı ve reklamlarda seslendirme yapan Yaşar, Hayvan Çiftliği, Ölüm Zamanı, Direniş Karatay, Çukur, Kara Sevda gibi projelerde yer aldı. Geçen hafta Kubilay Aka diziden ayrılmasından sonra  bu hafta Ece Yaşar diziye veda edecek.




Son Güncelleme: 12.04.2021 20:40
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurKaracaEce Yaşar
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