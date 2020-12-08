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Çukur'da çalan 'Çukurdan Kaçış Yok' şarkısı sözleri

Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin son bölümünde çalan Gölgeler Suretlere Dönüyor Çukurdan Kaçış Yok şarkısı geceye damgasını vurdu.

08 Aralık 2020 Salı 15:02
Çukur'da çalan 'Çukurdan Kaçış Yok' şarkısı sözleri
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Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde çalan şarkılar izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Dizinin son bölümünde çalan ‘Gölgeler Suretlere Dönüyor, Çukurdan Kaçış Yok’ isimli şarkı herkesin beğenisi kazanırken şarkının kime ait olduğu ve sözleri araştırılıyor.

Çukurdan Kaçış Yok isimli şarkıyı Toygar Işıklı ve Fuat seslendirmektir. Şarkının sözleri Fuat Ergin’e ait olan şarkı, Toygar Işıklı tarafından bestelenmiştir.

Çukurdan Kaçış Yok sözleri

Mahallemin yolu bir

Zincirleri kırıp da güçleniriz

Dosta kardeşi aileme dokunma

Tsunami gibi döneriz

Yüzüm gözüm kana kine bulanıyor

Bu savaş daha yeni başlıyor

Gölgeler suretlere dönüyor

Çukurdan kaçış yok

 




Son Güncelleme: 08.12.2020 15:02
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ÇukurFuatçukurdan Kaçış YokToygar ışıklı
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