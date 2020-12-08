Çukur'da çalan 'Çukurdan Kaçış Yok' şarkısı sözleri

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde çalan şarkılar izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Dizinin son bölümünde çalan ‘Gölgeler Suretlere Dönüyor, Çukurdan Kaçış Yok’ isimli şarkı herkesin beğenisi kazanırken şarkının kime ait olduğu ve sözleri araştırılıyor.
Çukurdan Kaçış Yok isimli şarkıyı Toygar Işıklı ve Fuat seslendirmektir. Şarkının sözleri Fuat Ergin’e ait olan şarkı, Toygar Işıklı tarafından bestelenmiştir.
Çukurdan Kaçış Yok sözleri
Mahallemin yolu bir
Zincirleri kırıp da güçleniriz
Dosta kardeşi aileme dokunma
Yüzüm gözüm kana kine bulanıyor
Bu savaş daha yeni başlıyor
Gölgeler suretlere dönüyor
Çukurdan kaçış yok
Son Güncelleme: 08.12.2020 15:02