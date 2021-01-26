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Çukur'da Amca Cumali Koçovalı'yı usta isim canlandıracak

Show TV’nin fenomen dizisi Çukur son bölümüyle nefes kesti. Sevilen dizide uzun süredir beklenen Amca Cumali Koçovalı’nın yakında diziye katılması beklenirken, bu rolü kimin canlandıracağı merak konusu oldu.

26 Ocak 2021 Salı 00:48
Çukur'da Amca Cumali Koçovalı'yı usta isim canlandıracak
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Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Çukur dizisinin son bölümü yine reyting zirvesinde yer aldı. Sevilen dizinin son bölümlerinde adı geçen Amca Cumali Koçovalı merak konusu olmuştu. Diziye katılması beklenen Amca Cumali Koçovalı karakterini usta oyuncu Müfit Kayacan canlandıracak.

Amca Cumali Koçovalı, Çukur’dan yıllar önce kovulmuş ve kendisini çok büyük bir örgütün lideri haline getirmiştir. İlerleyen bölümlerde diziye dahil olacak olan Amca Cumali Koçovalı’nın hangi tarafta yer alacağı ise yine ilerleyen bölümlerde görülecek.



Son Güncelleme: 26.01.2021 00:48
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurDiziShow TvCumali KoçovalıAmca
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