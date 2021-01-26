Çukur'da Amca Cumali Koçovalı'yı usta isim canlandıracak

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Çukur dizi
sinin son bölümü yine reyting zirvesinde yer aldı. Sevilen dizinin son bölümlerinde adı geçen Amca Cumali Koçovalı
merak konusu olmuştu. Diziye katılması beklenen Amca Cumali Koçovalı karakterini usta oyuncu Müfit Kayacan canlandıracak.
Amca Cumali Koçovalı, Çukur’dan yıllar önce kovulmuş ve kendisini çok büyük bir örgütün lideri haline getirmiştir. İlerleyen bölümlerde diziye dahil olacak olan Amca Cumali Koçovalı’nın hangi tarafta yer alacağı ise yine ilerleyen bölümlerde görülecek.
Son Güncelleme: 26.01.2021 00:48
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