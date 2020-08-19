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Çukur yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Çukur 4. sezon yeni ve ayrılan oyuncuları

Çukur yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Çukur 4. sezon yeni ve ayrılan oyuncuları konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Çukur yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? konusuyla ilgili olarak 19 Ağustos 2020 Çarşamba tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 00:21
Çukur yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Çukur 4. sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
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SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur’un 3. sezonu pandemi nedeni ile erken bitirildiği için 4. sezon Çukur hayranların tarafından son derece merak ediliyor. Ara nedeni ile seyircilerinden uzak kalan Çukur oyuncuları ve ekibi yeni sezonda büyük bir izlenme oranı yakalayabilmek için yeni oyuncu seçimi yaptı ve yeni sezonda diziye katılacak oyuncuları belirler.  

Çukur’a 4. sezonda katılacak isimler kimlerdir?

Yeni sezonla birlikte oyuncular da birer birer belli olurken yeni oyuncular büyük bir merakla araştırılıyor. 

Irem Sak – Seren

 

Arık Böke’nin kuzeni olarak diziye katılacak İrem Sak, Seren karakterine hayat verecek. Film projelerinde sık sık oynamasına rağmen uzun zamandır dizilerde boy göstermeyen Sak’ın Çukur dizisine katıldı haberi magazin gündeminde önemli ölçüde yer buldu.  

Mustafa Avkıran - Cengiz Erdenet

 


Çukur dizisine katılan bir diğer isim ise Mustafa Avkıran oldu. Cengiz Erdenet karakterine hayat verecek olan Avkıran, Çağatay ve Arık Böke’nin babası olarak görev alacak. 1963 doğumlu usta oyuncu son dönemde Yeni Gelin ve Azize dizilerinde aldığı görevler ile izleyici büyülemişti. 

Suna Yıldızoğlu

 

1955 yılında İngiltere’de dünyaya gelen Suna Yıldızoğlu’nun dizide ki rolü halen belli değildir. 11 yaşında tiyatroya başlayan Yıldızoğlu 1974 yılında Türkiye’ye gelmiş ve oyunculuk eğitimlerini tamamlamıştır. Cüneyt Arkın, Kemal Sunal, Zeki Alasya gibi ünlü isimlerle beraber görev alan oyuncu Yıldızoğlu son olarak 2010 yılında Geniş Aile dizisinde görev almıştı.  

Çukur 4. sezonunda ayrılacak isimler kimlerdir?

 

Cihangir Ceylan – Azer

Cihangir Ceylan’ın yeni dizi projesine onay vererek sözleşme imzaladığı için diziden ayrılacağı kesinleşirken diziden ölümle mi yoksa şehri terk ederek mi ayrılacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.  



Son Güncelleme: 19.08.2020 00:21
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