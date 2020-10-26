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Çukur yeni sezonda Barış Arduç olmayacak mı? Arık Böke Erdenet karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri Çukur yeni sezonda Barış Arduç olmayacak mı? Arık Böke Erdenet karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak? haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 26 Ekim 2020 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

26 Ekim 2020 Pazartesi 19:25
Çukur yeni sezonda Barış Arduç olmayacak mı? Arık Böke Erdenet karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
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Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur’da ayrılık rüzgarı esiyor. Sevilen diziye yeni sezonda katılan Arık Böke karakteri diziye veda etti. Dizide Arık Böke karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Barış Arduç sosyal medya hesabından Çukur’a ve izleyicilere veda mesajı yayınladı.


Ay Yapım’ın hazırladığı dizinin yeni sezonunda kadroya katılan Barış Arduç dizide Arık Böke Erdenet karakterine hayat veriyordu. Arık ve Yamaç’ın sahneleri büyük bir ilgiyle izlenirken, Barış Arduç’un diziden ayrılması sürpriz bir şekilde karşılandı. Arık Böke dün akşam yayınlanan bölümde Cumali Koçavalı tarafından vurulmuştu.

Arık Böke neden öldü, Barış Arduç Çukur’dan neden ayrıldı?

Dizinin dün yayınlanan bölümünde vurulan Arık Böke öldü. Arık Böke karakterinin vurulması senaryonun ilerleyişiyle alakalı olarak görüldü. Arık Böke karakterine hayat veren Barış Arduç sosyal medya hesabından izleyicilere teşekkür eden bir veda mesajı yayınladı.



Son Güncelleme: 26.10.2020 19:25
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Anahtar Kelimeler:
DiziShow TvÇukur
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