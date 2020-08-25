Çukur yeni sezonda Azer ayrılıyor mu? Azer Çukurdan neden ayrılıyor?

Cihangir Ceyhan’ın Çukur yeni sezon oyuncu kadrosunda yer almayacağı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Ceyhan’ın menajeri Gökçe Doruk Erten’in yeni sezon için farklı yapımcılarla görüşme yapıyor. Diziye devam eden oyuncuların yeni yapımcılarla görüşme yapmaya başlamasıyla birlikte Çukur yeni sezonunda yer almayacağı belirtildi.

Cihangir Ceyhan Çukur’dan neden ayrıldı?

Çukur’a sonradan dahil olmasına rağmen büyük bir beğeni kazanan Ceyhan, Azer karakteriyle diziye bambaşka bir hava kazandırmıştı. Yeni sezonda Erdenet ailesiyle mücadele içerisinde olacak Koçovalılar’ın hikayesinde Azer’e yer olmadığı belirtildi. Hali hazırda kadrosuna dahil olan Suna Yıldızoğlu, Mustafa Avkıran ile Barış Arduç’un maliyeti artırdığı ve bu nedenle dizide maliyeti düşürme çalışmalarının arttığı belirtilmişti.

Cihangir Ceyhan senaryodaki görevini tamamladığı için diziden ayrılacak. Pandemi nedeniyle firmaların kârlılık grafiği gerileme gösterdiğinden reklam ücretlerinde indirimlere gidildi ve böylelikle yeni sezonda dizilere ödenecek tutarlarda azalmaya başladı.

Çukur 4. sezon oyuncu kadrosunda senaryosunda yeterli düzeyde ağırlığı olmayan oyuncularla yolların ayrılacağı belirtiliyor. Bu süreçte Cihangir Ceyhan’ın Ay Yapım ile yeni sezon anlaşması imzalamayıp yeni sezon yapımlarıyla görüşme yapmaya çalıştığı aktaırlıyor.