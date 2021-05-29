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Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 130. Bölüm fragmanı izle

Gündemde halen yer almaya devam eden Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 130. Bölüm fragmanı izle haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 29 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 23:28
Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 130. Bölüm fragmanı izle
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Çukur 130.bölüm fragmanı ile Pazartesi akşamı Show TV’de izleyiciyle buluşacak. Her bölümüyle reyting rekorları kıran Çukur dizisi 130.bölüm fragmanı ful HD şekilde haberimizden izleyebilirsiniz. Çukur 130.bölüm izle 31 Mayıs Pazartesi günü yeni bölümüyle Show TV’den yayınlanacak.

Çukur 130.bölüm fragmanı

Çukur 130.bölüm canlı yayın 31 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV ekranlarında olacak. Pazartesi akşamı saat 20:00’de yeni bölüm yayınlanacak Çukur 130.son bölümle yayınlanacak. Çukur 130.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Son dönemde özellikle pandemi nedeniyle dizilerin yayın saatlerinde değişiklik olabiliyor. Bu nedenle izleyiciler Çukur yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı, Çukur yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi sorular araştırılıyor. Çukur 31 Mayıs Pazartesi günü 20:00’de Show TV’de yayınlanacak.

Çukur son bölümde ne oldu?

Karaca ve Celasun’a olanların ardından Çukur yasa boğulur. Koçavalılar, bir kez daha ölüm acısını yaşamıştır. Olanlardan kendisini sorumlu tutan Vartolu, çok büyük bir acı içine girmiştir. Geçmiş hesaplar kapanırken herkes yaptığı hatalarla yüzleşmektedir. Koçavalılar ve Çukur yeniden aile olmak için bir sınav vermektedir. Amca kendisini kurtarmak için plan yapar. Ancak karşısında kenetlenen Koçovalı kardeşleri bulacaktır. Koçovalılar ve Amca arasında büyük bir hesaplaşma olacaktır.

Çukur yeni bölüm fragmanı için tıklayınız.

Çukur dizisi konusu ne?

İstanbul’un Çukur'u suçla özdeşleşmiş bir yerdir. Çukur mahallesinin kontrolü Koçovalı ailesinin elindedir. Koçavalı suçla bu kadar içli dışlı olsa da kendine göre ailesinin belli kuralları vardır. Çukur'da uyuşturucu üretilmesi, kullanılması, satılması yasaktır. Fakat oyuna yeni dahil olan gruplar yasağı delmeye çalışırlar. Koçavalı ailesi ise buna engel olmaya çalışır.

Çukur dizisi oyuncuları kim?

Çukur dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Yamaç Koçovalı – Aras Bulut İynemli

Efsun – Damla Sönmez

Sena Koçavalı – Dilan Çiçek Deniz

İdris Koçavalı – Ercan Kesal

Sultan Koçovalı – Perihan Savaş

Kahraman Koçovalı – Mustafa Üstündağ

Selim Koçovalı – Öner Erkan

Vartolu – Erkan Kolçak Köstendil

Aliço – Rıza Kocaoğlu

Muhittin – Nebil Sayın

Celasun – Kubilay Aka



Son Güncelleme: 29.05.2021 23:28
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Anahtar Kelimeler:
FragmanShow TvÇukur
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