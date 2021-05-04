İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Çukur yeni bölüm canlı izle! Çukur 127. bölüm tek parça izle! Show TV Çukur son bölüm

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Çukur yeni bölüm canlı izle! Çukur 127. bölüm tek parça izle! Show TV Çukur son bölüm haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 04.05.2021 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 19:30
Çukur yeni bölüm canlı izle! Çukur 127. bölüm tek parça izle! Show TV Çukur son bölüm
Takip Et:

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur 127.bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümü ilgiyle takip edilen dizinin son bölümü de büyük heyecana sahne olmuştu. Son bölümün ardından izleyiciler Çukur 127.bölüm canlı yayını merakla beklemeye koyuldu.

Her hafta Pazartesi günü ekranlara gelen Çukur 3 Mayıs Pazartesi günü kesintisiz ve HD olarak Show TV ekranlarından yayınlanacak

Çukur 127.bölüm HD, tek parça izlemek için tıklayınız.

Çukur 127.bölüm özet

Emmi’nin ölmesinin ardından Çukur’da kağıtlar yeniden dağıtılacak. Yamaç kendisini tehlikeye atan Vartolu ile bir kez daha karşı karşıya kalacak. Emmi’nin ölümün ardından ikilinin arasından büyük bir gerilim yaşanacak. Geçmişte yaşananların öne çıkacağı bölümde Yamaç ve Vartolu yaralarını sarmaya çalışacak.

Bir yandan da Yamaç Efsun’da aldığı destekle Amca’nın gerçek yüzünü Vartolu’ya göstermeye çalışakcak. Amca ise yeni planıyla Çukur’u adeta savaş alanına çevirecek. Yamaç’ın bu olay karşısında yapacakları yeni bir dönüşün başlangıcı olacak.

Çukur son bölüm özet

Amca’ya karşı savaşını sürdüren Yamaç, Vartolu’nun yaptıklarıyla sarsılır. Efsun ve Sultan hanım arasında da gerilim giderek arttı. Bu sırada Karaca’nın ölümünü kapatmak isteyen Amca, ailedekileri Karaca’nın kendisinin gittiğine ikna etmekle uğraştı.

Kulkan ise elindeki son kozu oynadı ve hiç beklemediği bir düşmanla karşılaşır. Vartolu’nun Yamaç’a karşı oynadığı oyunun ardından Yamaç yeniden harekete geçti. Amca’nın emriyle maskeli Emmi’nin peşine düştü. Yamaç Emmi’nin başına gelenleri öğrendikten sonra Çukur’a ağır bir ders verir. Amca ise Vartolu ve Yamaç arasındaki bağı tamamen koparmak adına yeni planlar yapar. Yamaç yaptığı planları işleri tamamen tersine çevirir.

Çukur dizisi konusu ne?

İstanbul’un Çukur'u suçla özdeşleşmiş bir yerdir. Çukur mahallesinin kontrolü Koçovalı ailesinin elindedir. Koçavalı suçla bu kadar içli dışlı olsa da kendine göre ailesinin belli kuralları vardır. Çukur'da uyuşturucu üretilmesi, kullanılması, satılması yasaktır. Fakat oyuna yeni dahil olan gruplar yasağı delmeye çalışırlar. Koçavalı ailesi ise buna engel olmaya çalışır.

Çukur dizisi oyuncuları kim?

Çukur dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Yamaç Koçovalı – Aras Bulut İynemli

Efsun – Damla Sönmez

Sena Koçavalı – Dilan Çiçek Deniz

İdris Koçavalı – Ercan Kesal

Sultan Koçovalı – Perihan Savaş

Kahraman Koçovalı – Mustafa Üstündağ

Selim Koçovalı – Öner Erkan

Vartolu – Erkan Kolçak Köstendil

Aliço – Rıza Kocaoğlu

Muhittin – Nebil Sayın

Celasun – Kubilay Aka





Son Güncelleme: 04.05.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvÇukur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leyla ile Mecnun Exxen 2021 oyuncu kadrosunda kimler var?
Leyla ile Mecnun Exxen 2021 oyuncu kadrosunda kimler var?
Son Yaz 7 Mayıs neden yok, neden yayınlanmıyor?
Son Yaz 7 Mayıs neden yok, neden yayınlanmıyor?
Bill Gates kimdir, kaç yaşındadır? Bill Gates eşi Melinda Gates kaç yaşında, ne zaman evlendiler?
Bill Gates kimdir, kaç yaşındadır? Bill Gates eşi Melinda Gates kaç yaşında, ne zaman evlendiler?
Yasak Elma Şahika nasıl öldürüldü? Nesrin Cavadzade Eda Ece tartıştı diye mi ayrıldı?
Yasak Elma Şahika nasıl öldürüldü? Nesrin Cavadzade Eda Ece tartıştı diye mi ayrıldı?
Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, dönecek mi? Semih Öztürk Survivor Ekstra'ya ne zaman dönecek?
Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, dönecek mi? Semih Öztürk Survivor Ekstra'ya ne zaman dönecek?
Son Yaz dizisi bu hafta yok mu, yayınlanmayacak mı?
Son Yaz dizisi bu hafta yok mu, yayınlanmayacak mı?

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisi izlendi mi? Masumlar Apartmanı beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Çukur yeni bölüm canlı izle! Çukur 127. bölüm tek parça izle! Show TV Çukur son bölüm
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Bahar kimdir? Pelin Akil
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Gerçek adı nedir? Burak Tozkoparan nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Hasibe karakteri kimdir? Açelya Devrim Yılhan nereli, yaşı kaç?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem karakterini kim canlandırıyor? Gizem Arıkan kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Naci Öğretmen karakteri kimdir?
Baraj dizisi Meryem karakteri kimdir? Kübra Dilara kimdir, nereli, kaç yaşında?
2021 SGK rapor parası ödemesi ne kadar? Rapor parası sorgulama işlemleri
Kömür yardımına nasıl başvurabilirim? 2021 kömür yardımı ne zaman başlıyor?
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Almira Tuğgül Küçükoğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2021 kiralık yazlık fiyatları ne kadar? Kiralık yazlıklarda son fiyatlar ne durumda, arttı mı?
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek
Çağdaş Yaşamı Destekleme bursu şartları nelerdir? 2021 ÇYDD bursu ne kadar?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Ege karakteri kimdir? Emir Özden nereli, yaşı kaç?
Edho dizisi Ceylan Çakırbeyli (Sanem Çelik) kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisi Han kimdir? Birkan Sokullu'nun hayatı!
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Pınar Ünsal kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Uygar kimdir? Alper Saldıran rol aldığı yapımlar ve biyografisi
4 Mayıs 2021 Salı günü Kanal D yayın akışı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.