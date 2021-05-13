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Çukur yayın akışında neden yok! Diziye habersiz mi son verildi?

Show Tv’nin fenomen dizilerinden Çukur yeni oluşacak haftanın yayın akışında yer almadı. Zaten final olmasını yakından bekleyen takipçileri merakla araştırmaya koyuldu. Çukur yayın akışından neden yok! Diziye habersiz mi son verildi? Sorup araştırmaya giren izleyiciler bakın hangi cevap karşısında şaşırdılar. Detayları haberimizin içeriğinde...

13 Mayıs 2021 Perşembe 21:26
Çukur yayın akışında neden yok! Diziye habersiz mi son verildi?
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Çukur, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Damla Serim'in birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı dizide senaryo aynı kalsa da sıkça kadro değişikliği yaşanmaktaydı. Uzun süredir devam eden dizi artık final bölümüne yaklaşmış bulunmakta.

İzleyiciler merakla final bölümünü beklerken ilginç bir olayla karışılıştılar. Final olmasını düşündükleri tarihte çukur dizisi yayın akışında yer almadı. Buna çok üzülen izleyiciler acaba diziye habersiz mi son verildi diye düşündüler. Fakat araştırmalar sonucunda böyle olmadığı öğrenildi.

17 Mayıs Pazartesi akşamı 129. bölümü ile ekrana getirilmesi bekleniyordu. Finale 3 bölüm kala heyecanın giderek arttığı Çukur dizisinin bu hafta yayınlanmayacağı öğrenildi. Show TV, Çukur dizisini bu haftaki yayın akışından kaldırdı. 17 Mayıs pazartesi akşamı Çukur'un yeni bölümü yerine Öldürme Arzusu ve Gizli Kod filmleri yayınlanacak.

Çukur'un yeni bölümü ise 24 Mayıs Pazartesi 20.00'de Show TV'de olacak. Dizi 7 Haziran'da ise 131. bölümüyle final yapacak.


Son Güncelleme: 13.05.2021 21:26
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurArasbulutiynemliSenaShowTV
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