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Çukur Yasmin kimdir? Gerçek adı nedir? Gamze Doğanoğlu hakkında bilgiler

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Çukur, 4. Sezonunda gerçekleştirdiği transferler ile gündemden düşmüyor. Diziye Yasmin karakteri ile gelecek yeni isim merak konusu oldu. İşte Çukur’un yeni transferi Gamze Doğanoğlu ile ilgili merak edilen her şey!

22 Aralık 2020 Salı 21:20
Çukur Yasmin kimdir? Gerçek adı nedir? Gamze Doğanoğlu hakkında bilgiler
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 Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur’a en son Kulkan Erdenet karakteri dahil edilmişti. Oyuncu transferlerine devam eden dizi kadrosunu yeni bir isim daha dahil etti. Dizide Yasmin karakterine hayat vermesi için Gamze Doğanoğlu kadroya dahil edildi.

 Dizide kim olduğu henüz belli olmayan, Cumali Amca’nın müttefiği olan İskender’in kız kardeşi rolünü oynamak için diziye Gamze Doğanoğlu katıldı. Doğanoğlu dizide Yasmin karakterini canlandıracak.

Gamze Doğanoğlu (Çukur Yasmin) kim?

 Reklam ve dizi oyuncusu olan Gamze Doğanoğlu, 1996 İstanbul doğumludur. 2016 yılında Mandalina Oyuncu Atölyesi’nde, 2017 yılında ise Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde oyunculuk üzerine eğitim aldı. Bugüne kadar 6 reklam filminde oynayan Doğanoğlu, Kalbimin Sultanı isimli dizide Gülfidan Sultan karakterine hayat verdi.

 Gamze Doğanoğlu’nun rol aldığı projeler

  2019-2020 - Benim Adım Melek (Zehra)

  2018 - Kalbimin Sultanı (Gamze Doğanoğlu)

  2018 - Alija (Halida Gençlik)

  2017 - Arka Sokaklar

  2017 - Tadım

  2017 - Hopi

  2017 – Akbank



Son Güncelleme: 22.12.2020 21:20
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurYasminGamze Doğanoğlu
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