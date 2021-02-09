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Çukur Yamaç'ın son bölümde okuduğu Geyikli Gece şiiri kime ait?

Show TV’nin fenomen dizisi Çukur’da Yamaç’ın okuduğu “Geyikli Gece” isimli şiir sosyal medyada gündem oldu. Seyirci şiirin kime ait olduğunu araştırıyor.

09 Şubat 2021 Salı 18:57
Çukur Yamaç'ın son bölümde okuduğu Geyikli Gece şiiri kime ait?
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Show TV ekranlarında bu akşam yayınlanan ve halen devam eden Çukur, 4. Sezonu ile ekranlarda yer alıyor. Dizinin şu an yayınlanan bölümü de heyecanı doruklara çıkarttı. Bu akşam ki bölümde Yamaç Koçavalı’yı düşmanı olan Kulkan Erdenet Afganistan’a kaçırdı. Dizi, Yamaç karakterinin bu akşam ki bölümde okuduğu şiir ile yine gündem olmayı başardı. Yamaç’ın bu akşam ki bölümde okuduğu “Geyikli Gece” şiiri Turgut Uyar’a ait.

“Geyikli Gece” şiiri, Turgut Uyar”ın, kentleşmenin kişiler üstündeki etkisini anlattığı en önemli eserleri arasında yer alıyor.



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:57
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurYamaçşiirGeyikli Gece
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