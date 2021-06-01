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Çukur Yamaç ölüyor mu? Aras Bulut İynemli diziden ayrılıyor mu?

Son dönemlerin en çok beğenilen dizisi Çukur 4'üncü sezonu ile final yapmaya karar verdi. Dizi finale sayılı günler kala yayınlanan 4.sezon 38.bölümü ile kafaları karıştırdı; bölümün sonunda Yamaç karakterinin boğulduğunu gördük. Bunun üzerine izleyiciler Aras Bulut İynemli tarafından canlandırılan Yamaç karakterinin ölüp ölmediğini merak ediyor. Peki Çukur Yamaç ölüyor mu? Aras Bulut İynemli diziden ayrılıyor mu?

01 Haziran 2021 Salı 11:18
Çukur Yamaç ölüyor mu? Aras Bulut İynemli diziden ayrılıyor mu?
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Çukur dizisi finale yaklaştıkça Yamaç karakterinin akıbetinin ne olacağı merak edilmeye başlandı. Bunun üzerine izleyiciler Çukur’da Yamaç’ın ölüp ölmeyeceğini, Aras Bulut İynemli’nin dizinin kadrosundan çıkıp çıkmayacağını araştırmaya başladı. Peki Yamaç’a ne olacak…

 

Show TV ekranlarının beğenilerek takip edilen Çukur dizisi sona yaklaştı. Final bölümü yaklaştıkça heyecanın doruk yaptığı dizide Başrol karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli’nin oyuncu kadrosundan çıkıp çıkmayacağı ve finalden önce Yamaç karakterinin ölüp ölmeyeceği sorusu gündem haline geldi. Ekranlara gelen boğulma sahnesinden sonrasında Yamaç’ın hayatını kaybettiği düşünülüyor. Bizde bu duruma bir cevap vermek, araştıranlar için net bir cevap vermeye çalıştık.

 

Yamaç ölecek mi?

Beğenilerek takip edilen Çukur dizisi 4.sezon 38.bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde Yamaç’ın boğulduğunu izlemiştik ve bu hepimizi heyecanlandırmıştır. Bunun üzerine sorular üst üste gelmiş ve insanlar Yamaç’a ne olduğunu merak etmişti. Şu anlık Yamaç’ın öleceği yönünde herhangi bir bilgi bulunmuyor. Dizinin yeni bölümü ile Yamaç’a ne olacağını göreceğiz.

 

Çukur dizisinden Aras Bulat İynemli ayrılacak mı?

Bilindiği üzere 4 sezondur sevilerek izlenen Çukur, final kararını vermişti. Dizinin 4’üncü sezonunun son sezon olması beklenilmekte. Dizi 132 bölümü ile ekranlara veda edecek…


Son Güncelleme: 01.06.2021 11:18
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