Çukur Yamaç ölecek mi?

Çukur dizisi bugün ekranlara gelecek olan 4’üncü sezon 23’üncü bölüm ile yine heyecanı doruğa çıkartacak. 125’inci final bölümüne sayılı haftalar kalan Çukur dizisinde finalin nasıl olacağına dair aramalar yoğunlaşmaya başladı. Çukur dizisinin yeni yayınlanacak olan 4’üncü sezon 23’üncü bölümü ekranlara bugün, yani 8 Şubat Pazartesi tarihinde Show TV aracılığıyla gelecek.

Show TV 4 sezondur Çukur adlı televizyon dizisinin ev sahipliğini yapmakta. Çukur dizisi hem kendisini daha iyi hâle getiriyor hem de izleyicilerin merak duygusunu arttırıyor derken Çukur dizisinin 115’inci bölümüne kadar geldik. Beklenmeyen sonlar, ters köşeler gibi etkenlerle izleyicilerin hafızasında yer bırakacak olan dizi, şöyle bir bakıldığında insana, “kimler vardı, kimler gitti…” dedirtmekten alıkoyamıyor. Özellikle Selim karakterinden sonra birçok şey değişti. Son zamanlarda izleyiciler tarafından asıl merak edilen ise Yamaç’ın Afganistan’dan dönüp dönmeyeceğidir.

Erdenet ailesinin sonuncusu Kulkan Erdenet, Yamaç’ın başına yepyeni sorunlar açmaya devam ederken; Yamaç’ın canını yakmak içinde birçok hamle yapmıştı. Bu hamlelerden sonuncusu ise Vartolu’nun gelmesiyle baş göstermeye başladı. Çukur mahallesinde devam etmekte olan acı ve kederin üzerine intikam ateşi salınacak ve bu akşam Çukur’un yeni bölümünde yine birçok duygumuz harekete geçecek. Büyük değişimlerin yaşandığı Çukur 4’üncü sezon 23’üncü bölümde; Cumali amcanın Çukur’u ele geçirme amaçlarının sonucunun nereye gideceği belli olacak.

Çukur’un ekranlara gelecek 115’inci bölümünde neler olacak?

4 yıldır ekranlara gelmekte olan Çukur dizisinde; mahallenin her sezon düştü düşecek dediğimizde, Yamaç akıllıca hamleler ile Çukur’a sahip çıkmayı başarmıştı. 4 sezonu itibari ile de Selim’den sonra pek bir etkisi yok dedirten dizide yepyeni heyecanlar baş göstermiş vaziyette. Heyecanın iyice artmaya başladığı, özellikle bu sezonun final sezonu olduğu iddiasının ardından izleyiciler Çukur’un her bölümünü daha bir meraklı şekilde beklemeye başladı. Lakin Çukur dizisinden 5’inci sezon müjdesi de verilmiştir.

Dizide iyicene baş göstermeye başlayan sokak kavgaları, sokak savaşları iyice artmaya başladı. Bunun üzerine Çukur mahallesinin kaderinin kimin elinde olacağı da bir hayli merak edilmeye başladı. Peki bu savaştan son ayrılan Yamaç mı olacak?

Etkileyici olaylar zincirinin ardından taşların birer birer yerini bulduğu dizi; geçtiğimiz hafta izlenme oranlarını da arttırmıştır. AB ve Total alanında istediği izleyici kitlesini kendine çekmeyi başardı. Özellikle Yamaç karakterinin Afganistan’a kaçırılması ve orada uğradığı çeşitli işkenceler ile izleyicinin ağzını açık bırakacak olan yeni bölümünde heyecan doruklara ulaşacak. Tabuta kapatılma, zincirli işkenceler gibi zorlu koşullardan geçecek olan Yamaç, duygularımızın yine kabarmasına neden olacak. Kulkan’ın işte bu son kozuydu dedirten hamle sonrasında Yamaç’ın ne yapacağı merak ediliyor.

Çukur’un izleyici kitlesi son zamanlarda dizinin final yapıp yapmayacağı ile ilgili net bir cevap aramaktayken en ufak bir olay bile fanların üzülmesine neden olabilmekte. Özellikse son dönemlerde yaşanan olay akışlarını kimse tahmin edememek ile birlikte dizinin ilk yayın tarihinden beri yapmakta olduğu ters köşelerde artmış vaziyette. Çukur’un yapımcı ekibinin de finalde; aynı ters köşelere başvuracağı düşünülmekte.

Kulkan Erdenet fragmanda boy gösterdi!

Cumali amcanın planlarının gün yüzüne çıkmaya başlarken yayınlanacak olan 4. sezon 23. bölümünde gördükleriniz karşısında adeta görecekleriniz karşısında buz keseceksiniz. Yamaç’a yapılanlar o kadar ağır ki insan, “ölse de kurtulsa” demekten kendini alıkoyamayacak. Yamaç’ı savaş alanı olan Afganistan’a kaçıran Kulkan’ın yer aldığı, “Vurun… Daha fazla vurun!” sahnesiyle Yamaç’a yaptığı acımasızlıklar bize Çağatay’ı aratmayacaktır. Uyuşturucunun bol olduğu bir yerde tutulan Yamaç’a, uyuşturucu bağımlısı olsun diye çeşitli maddeler enjekte edilmekte.

4’üncü sezonda çekmediği acı kalmayan Yamaç karakteri, adeta anka kuşu gibi küllerinden doğacak. Ama o zamana kadar çektikleri hem onu hem de izleyicileri mahvedecektir. Yamaç’ın ne zaman kurtulacağı bilinmemekle beraber; kurtulup kurtulamayacağı da aslında net değildir…

Yamaç Afganistan’dan kurtulabilecek mi?

Çukur’un ekranlara gelecek yeni bölümünde Yamaç’ı beklemekte olan bir ton acı bulunuyor. Yamaç’ın bu acılara ne kadar katlanabileceğini beraber izleyeceğiz. Erdenet ailesinin son kalanı giydiği tuhaf ayakkabı ile Yamaç’a vurmakta, vurduğu yeri de kırmaktadır. Yamaç’ın Çukur’a dönüşü için kesinleşen zaman dilimi ise bir sonraki bölüm olarak gözükmekte.

Gizli detay Aliço

Çukur’un yayınlanan yeni fragmanında ekranlara gelen detay ise Aliço oldu. Emmi ile Vartolu’nun Afganistan’a gittiğini gördük, bu esnada Aliço yine devrede olacaktır. Yamaç ve Efsun’a büyük faydalar gösterecek olan Aliço, Vartolu ve Emminin de yanında olacaktır. Tabii Vartolu’nun etkisini de burada unutmamakta fayda var. Yamaç’ın ölümle burun buruna geleceği ama Vartolu’nun ağabeyi Yamaç’ı kurtaracağı düşünülmekte. Çukur’un 115’inci bölümüyle Vartolu ve Emmiyi Afganistan’da göreceğiz.

Çukur artık eskisi gibi bir yer değil

Yamaç’ın kurtarılıp Çukur’a geri getirilmesi ile Çukur’da yaşanan değişim de karşımıza çıkacaktır. Özellikle berberin değişmesi, Muhittin’in kafe açması ve Çukur’un yeni amblemi ile dizinin atmosferi iyice değişecek, belirli bir yerde acaba nereye gidiyor diye insana sorgulatacaktır. Bilindiği gibi Yamaç kaçırıldığı esnada Efsun bebek bekliyordu, yeni bölümünün fragmanında ise hamile değil. Yani Çukur’da 2 ya da 3 sene sonrasını izleyeceğiz gibi duruyor.

Çukur’un 115’inci bölümünde izleyiciyi neler bekliyor?

Mahallede yaşanan değişimler için haftaların yetmeyeceği düşüncesinin dışında Yamaç ile Vartolu’nun senelerce Afganistan’da zaman geçirmesi, Efsun’un yıllardır pavyonda olması, Cumali’nin Çukur’un başına geçmesi ve bunun için Koçavalıların herhangi bir adım atmaması gibi detaylar izleyicileri sıkacaktır. Eskiye dönük anıları gösterecek sahnelerin ağırlıklı olduğu düşünülmekte. Lakin yayınlanacak olan 115’inci bölüm adeta yeni dönemin başlangıcı olacaktır.

Cumali’nin dönemi!

Yamaç kaçırılınca emellerine ulaşan Cumali Amca, Çukur’un 115’inci bölümünden sonraki sahibidir. İdris’e duymakta olduğu dinmez öfkeden dolayı intikam hırsı güden karakter bu hırsını yeğenlerden alacaktır. Cumali zaten Yamaç’ı Çukur’dan göndererek işini de sağlama almıştı. Çukur dizisinin 4’üncü sezon 23’üncü bölümde karakterin nasıl bu kadar güçlendiği de izleyicilere gösterilecek. Çukur’un nasıl oldu da kabul ettiği de bu bölüm ile anlaşılacaktır. Yani Cumali, yeni dönemin savaş borusunu çalacak olan kişidir.

Efsun hayatını kaybedecek mi?

Yayınlanan fragmanda, Efsun’un ölmediğini işaret etmekte olan birtakım sahneler arasında Efsun’un çektiği acılara da şahit olacağız. Bir pavyonda gördüğümüz Efsun karakteri zorla dans ettirildiği ve şarkı söylemekte olduğu sahneler izleyicide adeta şok etkisi yaratacaktır. Tabii birde evden ayrılması ve uyuşturucu bataklığına düşmesi; evinden kovulması gibi etkenlerde Efsun’un acısını katlayacakken bide bebek var…

Portakal sahnesi de sonuçlandı

Yamaç’ın Koçavalı ailesi ile ilgili görmekte olduğu rüyalar adeta gerçeklik ile üst üste binmiştir. Çukur’un yayınlanacak 115’inci bölümüyle birçok acıya tanık olacağız gibi duruyor. Bu durumda Efsun ve bebeğin hayatını kaybedeceği düşünülüyor. Bundan dolayı Kulkan’dan intikam almak Yamaç’ın tek isteği haline gelecektir. Kulkan’ın arından ise Cumali’nin sonu getirilecek. 125 bölümüyle final yapacağını açıklayan dizide, Amca’nın portakal yemekte olduğu sahne birkaç bölümün ardından gerçekleşecektir.

Son düşman Cumali

4 Sezon 23 bölümüyle ekranlara gelecek olan dizide birçok acıyı ve bu acılara nasıl dayanılacağını izleyeceğiz. Artık düşmanı da bulunmayan Yamaç’ın son düşmanı Cumali olacak. Yamaç, çukuru tekrar eline aldığında ise dizi büyük ihtimalle bitecek çünkü 5. Sezonun olmadığı konuşuluyor.

Çukur’un yeni bölümünde intikam ateşi yanacak!

8 Şubat 2021 Pazartesi akşamında izleyicisi ile buluşacak olan Çukur dizisinde neler yaşanacağı merak ediliyor Birçok acıyı içinde barındıracak olan yeni bölümde yaşanacaklar ise herkesi üzecek. Çukur mahallesinden Yamaç’ın kaçırılması ile bir dönem adeta son bulmuştu. Arkada kalanların ne yaptığı ise merak edilmekteydi. Çukur dizisi yayınlanacak olan yeni bölümüyle adeta izleyicinin ağzını açık bırakacak, sosyal medyada gündeme oturacaktır. En çok konuşulacak sahnelerden biri ise Efsun’un söylemekte olduğu şarkı olacak…

Cumali Amca’da hain çıktı!

Vartolu Sadettin kardeşinin acısını çekmekteyken amcasının ona gaz vermesi üzerine Yamaç’ı kurtarmak için harekete geçer. Bu son bölümde Vartolu’nun neler yapacağı da merak konusu. Kulkan’dan nefret eden kitle aynı şeyleri bu yeni bölüm ile Cumali Amca için de hissedecek gibi duruyor.

Afganistan sahnelerinin çekim yeri neresi?

Bilindiği üzere covid-19 salgınından dolayı Çukur dizisinin Afganistan sahnelerinin nerede çekildiği merak edilmekteydi. Dizide Afganistan olarak geçen yer aslında Kapadokya’dır. Yeni bölümün büyük bir kısmı da burada kaydedilmiştir.