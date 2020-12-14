Çukur Vartolu Salih neden yok, ne zaman gelecek?

Çukur severler dizinin öne çıkan karakterlerinden biri olan Vartolu Salih’in yeni bölümlerde neden yer almadığını merak etmeye başladı. Vartolu Salih yeni bölümlerde neden yok? Detaylar haberimizde.

Çukur Salih’e ne oldu? Yeni bölümlerde neden yok?

Senaryoda yer alan hikayeye göre Vartolu Salih Afganistan topraklarında sürgünde gibi. Yamaç’ın Vartolu’dan bu kadar uzun süre ayrı kalmasını beklediğimiz için, Vartolu’nun birkaç bölüm sonra diziye tekrar kaldığı yerden devam edeceğini söyleyebiliriz.

Bu akşam 4.sezonun 14.bölümünün yayınlandığı ekranların sevilen dizisi Çukur’da Selim karakteri ölerek diziden ayrıldı. Vartolu ise, Halil İbrahim Bey’in kurduğu komplolarla Afganistan’a sürgün hayat yaşamaya gitti. Bu gelişme akıllara “Vartolu Salih diziden ayrıldı mı?” sorusunu getirdi.