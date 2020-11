Çukur Vartolu Sadettin diziden ayrıldı mı?

Çukur dizisinde en sevilen karakterlerden biri olan Vartolu Sadettin’ i canlandıran Erkan Kolçak Köstendil, çukur dizisinden ayrıldı mı, neden hiç sahnesi çekilmiyor, diziden tamamen çıktı mı, geriye dönecek mi gibi bolca soru izleyiciler tarafından sorulmaktadır.

Pazartesi günleri Show TV ekranları aracılığı ile izleyicisi ile buluşan dizide Vartolu bilindiği gibi ana karakterlerden biridir. Bolca izleyicinin severek izlediği ve belirli bir hayran kitlesi elde etmiş olan Vartolu Sadettin, son bölümlerde dizide hiç gözükmemeye başladı ve bu sevenlerini bayağı bir endişelendirmektedir.

VARTOLU ÇUKUR KADROSUNDAN AYRILIYOR MU

Vartolu Sadettin karakteri Çukur adlı dizinin en beğenilen karakterlerinden birisidir. Lakin Erdenetler’ in intikam arayışları, bir Koçovalı’ nın ölmesini istemelerinin dahilinde ölen isim Vartolu oldu. Yani Erdenetler intikam için Vartolu Sadettin’ i öldürdüler ve Vartolu Sadettin diziden çıkmış oldu.

Vartolu Sadettin performansı ile izleyiciyi etkisi altına alan Erkan Kolçak Köstendil’ de maalesef Vartolu’ nun öldürülmesi sebebi ile dizinin kadrosundan çıktı. Yani Vartolu Sadettin’ in diziden çıkma nedenini Erdenet ailesi olarak gösterebiliriz. Bu kapsamda bir daha Vartolu Sadettin’ i Çukur ekranlarında göremeyeceğiz gibi duruyor.

VARTOLU’ NUN ÇUKUR DİZİSİNE TEKRAR DÖNMESİ MÜMKÜN MÜ

Vartolu Sadettin, Çukur dizisinin baş karakterlerinden birisidir. Bu neden ile Vartolu Sadettin’ in, yani Erkan Kolçak Kostendil’ in birkaç bölümün ardından diziye dönme ihtimali bulunuyor. Hatta bilindiği üzere Vartolu Sadettin’ in en çok kullandığı sözlerden birisi “Ben dokuz canlıyım.” Bunu onaylar nitelikte. Yani büyük ihtimalle Vartolu’ yu birkaç bölüm boyunca göremeyeceğiz yalnız sezonun sonunda tekrar ortaya çıkacak lakin yaşayarak olmayacak gibi gözüküyor.

Şöyle ki, Çukur’ un sonlarına göre genel hikayelerin ekrana getirilmesi bekleniyor ve bu ekrana gelecek olan hikayelerde Vartolu Sadettin olmazsa olmaz. Yani dizide geçmişi anlatan sahnelerin içerisinde Vartolu’ yu tekrar göreceğiz. Lakin günümüz hikayesinde göremeyecek gibi gözüküyoruz çünkü Vartolu Sadettin her ne kadar dokuz canlı olsa da maalesef Erdenet’lerin elinden kaçamadı ve diziden öldürülerek ayrıldı. Ama geçmiş sahneleri işlerken Vartolu’ nun da hikayelerde olacağı kesindir yani Vartolu’ yu tekrar göreceğiz.

VARTOLU’ NUN ÖLÜMÜ ERDENET’LERİN ELİNDEN OLDU

Çukur dizisinde senaryoyu yazan senarist Gökhan Horzum, ekranlara gelen son bölümler itibari ile Erdenet’ leri ön plana çıkartmaya başladı ve her bölümde bir tane Koçavalı’ yı öldürtmeye başladı. Bunuz üzerine seyirciler acaba hangi Koçavalı ölecek derken, ölecek olan karakterin Vartolu olacağı ortaya çıktı. Yani dizinin 9 Kasım’ da yayınlanacak olan bölümde ya Cumali ölecekti ya da Vartolu Sadettin. Basına yansıyan son bilgiler ışığında ise diziden çıkacak olan karakterin Vartolu Sadettin olduğu öğrenildi.

VARTOLU SADETTİN DİZİDEN ÖLDÜRÜLEREK ÇIKACAK

Vartolu Sadettin her ne kadar dokuz canlı olduğunu iddia etse de maalesef bu sefer kaçamayacak gibi gözükmekte. Erdenler’ in intikam için alacağı son Koçovalı canı Vartolu Sadettin olacak. Erkan Kolçak Köstendil, Vartolu adlı karaktere can vermektedir lakin 4’ üncü sezonun başlarında yani 9 Kasım 2020’ de ekranlara gelecek olan yeni bölüm ile Vartolu Sadettin acı bir şekilde hayatını kaybedecek.

Vartolu Sadettin’ in böyle acı bir şekilde diziden çıkması her ne kadar hayranları üzmekte olsa da sezonun sonlarında yayınlanacak olan genel hikayelerde tekrar ekranlara geleceği, hayranlarının bir nebze yüreklerine su serpecektir.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL NEDEN DİZİNİN KADROSUNDAN AYRILDI

Çukur adlı dizide çokça kişi tarafından beğenilmiş ve kendine bolca hayran kitlesi toplamış olan Erkan Kolçak Köstendil, çok yaın bir zamanda baba olmuştur. Oyuncunun yeni bebeği ile zaman geçirmek istemesinin yanında, dizinin senaryosunu yazmakta olan Gökhan Horzum’un açıklamalarına göre bu sezon Çukur dizisinin sonu olacağından dolayı bazı ölümlerin ve bazı ayrılıkların olması gerekmekteydi.

Ayrıyetten Vartolu karakterindeki etkileyici rolü ile çoğu insanın gönlünü alan Erkan Kolçak Köstendil’ in geçtiğimiz aylar itibari ile baba olması da bu durum için onu en iyi isim haline getirdi. Erkan Kolçak Köstendil, diziden kendi isteği ile ayrıldığını da dile getirmiştir. Yani Erdenet’ lerden önce onun ayrılmasını sağlayan bebeği olmuştur. Bebeği ile daha fazladan vakti olsun istemekte olan Köstendil, Vartolu’ nun ölümü ile diziden ayrılacaktır.

VARTOLU SADETTİN’ İ TEKRAR NE ZAMAN GÖRECEĞİZ

4 sezonun başlarına kadar izleyici ile bir arada olan ana karakterlerden biri Vartolu’ nun ölümü çoğu hayranı derinden üzmüş olsa da, 4’ üncü sezonunun sonu Çukur’ un da sonu olacaktır ve bu nedenle Vartolu Sadettin’ i tekrar görmemiz mümkün olacaktır. Çukur dizisinin final sahneleri çekilirken Erkan Kolçak Köstendil tekrar çekimlere dönecek. 4’ üncü sezonun sonu yani Çukur dizisinin finali ise 125’ inci bölüm ile olacaktır. Vartolu karakterinin de tekrar diziye dahil olacağını ve 124’ üncü bölüm veya 125’ inci bölüm ile tekrar karşımıza çıkacağını düşünüyoruz.