Çukur Vartolu Saadettin Çukur'a geri gelecek mi, ne zaman gelecek?

Çukur Dizisinin Vartolu Saadettin’i Diziye Ne Zaman Geri Dönecek?

Çukur dizisi 106. Yeni bölümü ile bu akşam Show TV ekranlarında izleyicilerinin karşısına gelecek. Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle seyircileri ekranlara kilitleyen Çukur dizisinde yeni gelişmeler yaşanacaktır. Çukur’un sevilen karakteri Vartolu karakteri geçtiğimiz haftalarda Afganistan’a gönderilmişti. İzleyiciler Vartolu’nun ne zaman geri döneceğini merakla bekliyorlar. İzleyiciler Vartolu Saadettin’in tekrardan ne zaman geleceğini araştırıyorlar.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur’un bu haftada herkesi ekranlara kilitleyecek sahneleri olacağı her bölüm olduğu gibi bilinmekte. Çukur’un Vartolu’su Erkan Kolçak Köstendil’in diziden ayrılacağı haberleri dolaşıyor. Bu konu hakkında herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Vartolu, Yamaç’ın isteği üzerine Afganistan’ gönderildi. Herkes Vartolu’nun Çukur’a ne zaman geleceğini merakla bekliyor.

Yamaç Vartolu’dan Afganistan’a gitmesini istemesinin ardından Vartolu sorgusuz sualsiz gitmeyi kabul etmişti. Diziden ayrılma iddiaları gündeme gelen Vartolu’nun hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Dizinin yapımcısı olan AY Yapım herhangi bir ayrılık kararı açıklaması yapmadı. Bundan dolayı izleyiciler Vartolu Saadettin’in diziye ger dönmesini bekliyorlar.

Çukur 106. Bölümde Neler Yaşanacak?

Çağatay’ın kurduğu tuzaktan dolayı Koçovalılar kötü bir şekilde kayıp verecektir. Bu kayıp Selim’in ölümüdür. Selim vurularak Yamaç’ın kucağında son nefesini verecektir.

Koçovalı ailesi Selim’in ölümüyle derinden sarsılırken Akın babasının acısıyla saldırıya geçecek. Koçovalılar kaybettikleri oğullarının yasını tutarken Çukur onları yalnız bırakmayacak ve Selim’in cenazesinde duygu yüklü anlar yaşanacak. Ogeday’ın geri dönmesi ile bir anda elindeki büyük kozu kaybeden Çağatay ise kendisini Cengiz’in hedef tahtasında bulurken, işleri lehine çevirmenin yollarını arayacak.

Koçovalı ailesi Selim’in vefatından dolayı toparlanmaya çalışırken, abisinin intikamını almak için yemin eden Yamaç, Cengiz’e hiç ummadığı bir darbe yapacaktır.