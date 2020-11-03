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Çukur Vartolu diziden ayrılacak mı? Erkan Kolçak Köstendil diziye veda mı ediyor?

Show TV ekranlarında yayınlanan ve seyirciler tarafından beğeniyle izlenile Çukur dizisinde beklenmedik bir ayrılık mı yaşanıyor? Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde Vartolu Saadettin olarak rol alan Erkan Kolçak Köstendil diziden ayrılıyor mu?

03 Kasım 2020 Salı 15:17
Çukur Vartolu diziden ayrılacak mı? Erkan Kolçak Köstendil diziye veda mı ediyor?
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Pazartesi gecesi çok popüler olan Çukur'un heyecanlı sahneleri seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Çukur dizisi ile ilgili sosyal medyaya yayılan iddialar gündemde. İddialara göre; Vartolu karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil diziden ayrılacağı söyleniyor. Bu nedenle Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

Vartolu Sadettin Çukur'dan Ayrılıyor Mu?

Çukur'da beklenmeyen ayrılık iddiası bomba gibi gündeme geldi. Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil’in diziden çıkacağı sosyal medyayı şok etti.

Çukur dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Vartolu Saadetin rolünün, senarist ve yapımcının vardığı ayrılık kararına ulaşmasının ardından diziye veda edeceği söyleniyor.

Erkan Kolçak Köstendil Kimdir?


Erkan Kolçak Köstendil, 16 Ocak 1983 yılında Bursa'da doğdu. Bursa'da ilk ve orta okullara gitti. Bursa Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Tuncay Özinel Tiyatrosu'nda yer aldı. Çeşitli oyunlarda, filmlerde ve dizilerde rol aldı.

TRT1 ekranlarında yayınlanmış olan "Sakarya Fırat"  dizisindeki Er Mahmut Karakum rolü herkesin beğenisini kazandı.

Orta metraj film "Torbacının Esrarı" isimli filmin senaryosunu yazdı ve çekimleri bizzat Amsterdam ve İstanbul'da tamamladı.

Yazdığı, yönettiği ve yayınladığı "Karşı Cinsle Tanışma Sanatı" isimli oyunu Isparta'daki "Sanal Kafe" de sahnelendi.

2014 yılında "Ulan İstanbul" dizisinde Carlos'u canlandırdı. Erkan Kolçak Köstendil 2014 yılında Uğur Polat, Şebnem Bozoklu, Sevtap Özaltun ve Kaan Yıldırım'ın başrollerini paylaştığı "Ulan İstanbul" dizisinde rol aldı.



Son Güncelleme: 03.11.2020 15:17
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Show TvErkan Kolçak KöstendilVartoluÇukurDizi
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