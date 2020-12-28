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Çukur Seren kimdir? İrem Sak kimdir, nereli yaşı kaç?

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Çukur Seren kimdir? İrem Sak kimdir, nereli yaşı kaç? haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi Çukur Seren kimdir? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 28 Aralık 2020 Pazartesi tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

28 Aralık 2020 Pazartesi 19:16
Çukur Seren kimdir? İrem Sak kimdir, nereli yaşı kaç?
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İrem Sak, Çukur oyuncu kadrosuna dahil oldu. Yeni sezonda Seren karakterine hayat verecek İrem Sak hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Arık Böke Erdenet karakterinin kuzeni Seren’i canlandıracak Sak hakkında araştırma yapılıyor.

Yeni sezona büyük bir hızla giriş yapmaya hazırlanan Çukur’da Seren karakteri Böke’nin kuzenine hayat verecek.

İrem Sak kimdir?

9 Şubat 1986'de Sivas’ta dünyaya gelen İrem Sak, Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümü mezunudur. 2010’da Şen Yuva dizisiyle kariyerine adım atan ünlü oyuncu Yalan Dünya dizisinde Tülay karakterine hayat vererek ün kazanmıştır. Bir Aile Hikayesi’ndeyse Müjde karakterini canlandıran Sak’ın daha önce rol aldığı dizi ve filmler ise;

2019 – Bir Aile Hikayesi (Müjde) (TV Dizisi)

2015 – 2018 – Güldür Güldür (Sinem) (TV Dizisi)

2018 – Ölümlü Dünya (Sinema Filmi)

2017 – Martı (Nurgül) (Sinema Filmi)

2016 – Dönerse Senindir (Defne) (Sinema Filmi)

2016 – Dedemin Fişi (Kader) (Sinema Filmi)

2011 – 2014 – Yalan Dünya (Tülay) (TV Dizisi)

2011 – 5’er Beşer (Sinem) (TV Dizisi)

2010 – Şen Yuva (Şehrazat) (TV Dizisi)

 



Son Güncelleme: 28.12.2020 19:16
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Anahtar Kelimeler:
İrem SakÇukur
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