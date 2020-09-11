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Çukur Seren kimdir? İrem Sak hakkında bilgiler

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Çukur Seren kimdir? İrem Sak hakkında bilgiler konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 11 Eylül 2020 Cuma günü yayınlanan haberimize göz atarak, Çukur Seren kimdir? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

11 Eylül 2020 Cuma 12:25
Çukur Seren kimdir? İrem Sak hakkında bilgiler
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İrem Sak, Çukur oyuncu kadrosuna dahil oldu. Yeni sezonda Seren karakterine hayat verecek İrem Sak hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Arık Böke Erdenet karakterinin kuzeni Seren’i canlandıracak Sak hakkında araştırma yapılıyor.

Yeni sezona büyük bir hızla giriş yapmaya hazırlanan Çukur’da Seren karakteri Böke’nin kuzenine hayat verecek.

İrem Sak kimdir?

9 Şubat 1986'de Sivas’ta dünyaya gelen İrem Sak, Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümü mezunudur. 2010’da Şen Yuva dizisiyle kariyerine adım atan ünlü oyuncu Yalan Dünya dizisinde Tülay karakterine hayat vererek ün kazanmıştır. Bir Aile Hikayesi’ndeyse Müjde karakterini canlandıran Sak’ın daha önce rol aldığı dizi ve filmler ise;

2019 – Bir Aile Hikayesi (Müjde) (TV Dizisi)

2015 – 2018 – Güldür Güldür (Sinem) (TV Dizisi)

2018 – Ölümlü Dünya (Sinema Filmi)


2017 – Martı (Nurgül) (Sinema Filmi)

2016 – Dönerse Senindir (Defne) (Sinema Filmi)

2016 – Dedemin Fişi (Kader) (Sinema Filmi)

2011 – 2014 – Yalan Dünya (Tülay) (TV Dizisi)

2011 – 5’er Beşer (Sinem) (TV Dizisi)

2010 – Şen Yuva (Şehrazat) (TV Dizisi)

 



Son Güncelleme: 11.09.2020 12:25
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İrem SakÇukur
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