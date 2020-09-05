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Çukur Seren kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? İrem Sak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımız tarafından merakla beklenen Çukur Seren kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? İrem Sak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Çukur Seren kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? İrem Sak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin tüm yeni gelişmeleri 5 Eylül 2020 Cumartesi günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

05 Eylül 2020 Cumartesi 09:44
Çukur Seren kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? İrem Sak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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İrem Sak, Çukur oyuncu kadrosuna dahil oldu. Yeni sezonda Seren karakterine hayat verecek İrem Sak hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Arık Böke Erdenet karakterinin kuzeni Seren’i canlandıracak Sak hakkında araştırma yapılıyor.

Yeni sezona büyük bir hızla giriş yapmaya hazırlanan Çukur’da Seren karakteri Böke’nin kuzenine hayat verecek.

İrem Sak kimdir?

9 Şubat 1986'de Sivas’ta dünyaya gelen İrem Sak, Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümü mezunudur. 2010’da Şen Yuva dizisiyle kariyerine adım atan ünlü oyuncu Yalan Dünya dizisinde Tülay karakterine hayat vererek ün kazanmıştır. Bir Aile Hikayesi’ndeyse Müjde karakterini canlandıran Sak’ın daha önce rol aldığı dizi ve filmler ise;

2019 – Bir Aile Hikayesi (Müjde) (TV Dizisi)

2015 – 2018 – Güldür Güldür (Sinem) (TV Dizisi)

2018 – Ölümlü Dünya (Sinema Filmi)


2017 – Martı (Nurgül) (Sinema Filmi)

2016 – Dönerse Senindir (Defne) (Sinema Filmi)

2016 – Dedemin Fişi (Kader) (Sinema Filmi)

2011 – 2014 – Yalan Dünya (Tülay) (TV Dizisi)

2011 – 5’er Beşer (Sinem) (TV Dizisi)

2010 – Şen Yuva (Şehrazat) (TV Dizisi)

 



Son Güncelleme: 05.09.2020 09:44
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İrem SakÇukur
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