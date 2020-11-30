İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gözlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olan genç kız yardım bekliyor
Son Dakika
Gözlerini kaybetme tehlikesi ile karşı...
TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
Son Dakika
TRT EBA TV 30 Kasım-...
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
Son Dakika
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme...
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı...

Çukur Seren kimdir? Gerçek adı nedir? İrem Sak nereli, yaşı kaç?

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen Çukur Seren kimdir? Gerçek adı nedir? İrem Sak nereli, yaşı kaç? haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 30 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

30 Kasım 2020 Pazartesi 19:23
Çukur Seren kimdir? Gerçek adı nedir? İrem Sak nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

İrem Sak, Çukur oyuncu kadrosuna dahil oldu. Yeni sezonda Seren karakterine hayat verecek İrem Sak hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Arık Böke Erdenet karakterinin kuzeni Seren’i canlandıracak Sak hakkında araştırma yapılıyor.

Yeni sezona büyük bir hızla giriş yapmaya hazırlanan Çukur’da Seren karakteri Böke’nin kuzenine hayat verecek.

İrem Sak kimdir?

9 Şubat 1986'de Sivas’ta dünyaya gelen İrem Sak, Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümü mezunudur. 2010’da Şen Yuva dizisiyle kariyerine adım atan ünlü oyuncu Yalan Dünya dizisinde Tülay karakterine hayat vererek ün kazanmıştır. Bir Aile Hikayesi’ndeyse Müjde karakterini canlandıran Sak’ın daha önce rol aldığı dizi ve filmler ise;

2019 – Bir Aile Hikayesi (Müjde) (TV Dizisi)

2015 – 2018 – Güldür Güldür (Sinem) (TV Dizisi)

2018 – Ölümlü Dünya (Sinema Filmi)

2017 – Martı (Nurgül) (Sinema Filmi)

2016 – Dönerse Senindir (Defne) (Sinema Filmi)

2016 – Dedemin Fişi (Kader) (Sinema Filmi)

2011 – 2014 – Yalan Dünya (Tülay) (TV Dizisi)

2011 – 5’er Beşer (Sinem) (TV Dizisi)

2010 – Şen Yuva (Şehrazat) (TV Dizisi)

 



Son Güncelleme: 30.11.2020 19:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İrem SakÇukur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı Esra öldü mü, diziden ayrılacak mı? Esra Ruşan Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?
Masumlar Apartmanı Esra öldü mü, diziden ayrılacak mı? Esra Ruşan Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?
MasterChef Uğur ne zaman gidecek, diskalifiye olacak?
MasterChef Uğur ne zaman gidecek, diskalifiye olacak?
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor

Popüler Haberler

TFF 1.Lig puan durumu ve Fikstür TFF
Çukur Seren kimdir? Gerçek adı nedir? İrem Sak nereli, yaşı kaç?
TRT Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Menajerimi Ara'a katılan Pınar Ünsal Kimdir? Leyla karakteri kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan karakterini Serdar Kılıç canlandırıyor
Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah kimdir, gerçek tarihte var mıydı?
Çukur dizisi Namık kimdir? Gerçek adı ne? Yıldırım Şimşek oynadığı diziler
Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Ekin Koç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Uyanış Büyük Selçuklu Berkyaruk kimdir? Gerçek tarihte var mı? Gerçek adı nedir?
TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Aydoğdu ve Bozkuş kimdir?
Yerel seçimler ne zaman yapılır? Yerel seçimler kaç yılda bir olur? Yerel seçim tarihleri
Euro 2020 Ev sahibi ülke kim? Euro 2020 ne zaman başlayacak?
Alevlerin Ardında dizisi Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş'ın hayatı!
Kanalların yayın akışları 28 Eylül Cumartesi- ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Walker dizisi ne zaman çıkacak? Walker konusu ve oyuncuları
Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? O iddialara içerik platformundan cevap gecikmedi!
ÖSYM 2020 KPSS önlisans branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanır?
MasterChef'de eleme olacak mı? MasterChef Uğur ne zaman yarışmadan ayrılacak, diskalifiye olacak?
Yonca Evcimik - Ayıp Şeyler şarkı klibi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Korkut Ata karakterine Ertuğrul Postoğlu hayat veriyor
Oto ekspertiz dükkanı açmak için gerekli belgeler neler? 2020 Nerelerden hangi izinler alınmalı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.