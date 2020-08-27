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Çukur Seren kimdir? Gerçek adı nedir? İrem Sak hakkında bilgiler

Çukur dizisinin oyuncu kadrosunda hareketli saatler yaşanıyor. Diziye Arık Böke’nin kuzeni olarak Seren adında yeni bir karakter geliyor. Vatandaşlarımız Çukur dizisine yeni katılan Seren’in kim olduğunu merak ediyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:34
Çukur Seren kimdir? Gerçek adı nedir? İrem Sak hakkında bilgiler
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Show TV ekranlarında yayınlanan ve uzun bir süredir Türkiye’nin en çok sevilen ve izlenilen dizileri arasına girmeyi başaran Çukur dizisinin oyuncu kadrosunda hareketli saatler yaşanıyor. Yeni sezona da bomba gibi hazırlanan diziye Arık Böke’nin kuzeni olarak Seren adında yeni bir karakter geliyor. Vatandaşlarımız Çukur dizisine yeni katılan Seren’in kim olduğunu merak ediyor.

Çukur Dizisi Seren Gerçekte Kimdir?

Geçen sezonda oyuncu kadrosuna aldığı yetenekli ve başarılı oyuncular sayesinde her zamanki gibi izleyenleri mest eden Çukur dizisi, yeni sezonda da oyuncu kadrosuna sevilen isimleri dahil etmeye hazırlanıyor. Halihazırda güzellik yarışmalarında derecesi bulunan Damla Sönmez ve Hazal Subaşı gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Çukur, yeni sezonda Seren isimli karakteri bünyesine dahil edecek. Seren karakterini Türkiye genelinde sevilen isim İrem Sak oynayacak.

Show TV ekranlarında reyting rekorları kıran başarılı dizi Çukur, 4. Sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezonda diziye yeni oyuncular katılacak. Ay Yapım tarafından yapılan ve Sinan Öztürk’ün yönetmenliğini üstlendiği dizide Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil ve Barış Arduç gibi önemli isimler yer almaktadır. Diziye son olarak Seren adıyla güzel oyuncu İrem Sak katıldı.


İrem Sak Kimdir?

Çukur dizisi yeni sezonda Seren karakterini canlandıracak olan güzel oyuncu İrem Sak, 9 Şubat 1986 yılında Sivas’ta gözlerini açtı. Üniversite Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümünü okudu. Lisede ise çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdi. İlk profesyonel tiyatro deneyimini ise 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi’nde oynanan Sizinkiler isimli bir oyunda yaşadı. İrem Sak, 2010 yılında ise Şen Yuva adlı dizide ilk kez kamera karşısına geçti.

Burada yakaladığı başarısından sonra Yalan Dünya dizisinde Tülay karakterini canlandırdı. Sonrasında ise Bir Aile Hikayesi dizisine Müjde karakteriyle katıldı. 1.70 cm boyunda olan Sak, 55 kilo ağırlığında olup kova burcudur. Son zamanlarda ekranlarda olmasa da sosyal medyada sık sık gündeme gelmektedir.  Güzel oyuncuyu yeni sezonda Çukur dizisinde izleyeceğiz. İrem Sak, yeni sezonda Çukur dizisine Arık Böke Erdenet’in kuzeni olarak Seren karakteriyle girecek.

Seren Karakteri Nasıl Biri?

Hazal Subaşı ve Damla Sönmez gibi güzel oyuncuların yanında İrem Sak da oldukça dikkat çekecek. Yamaç karakterinin yeni gözdesi olacak. Sosyal medyada ve sosyal yaşamında kıyafetleriyle gündeme sık sık gelen İrem Sak’ın, Seren karakteriyle nasıl bir tarzı olacağı da merak edilen konuların başında geliyor.

Hem Çukur dizisiyle alakalı hem de İrem Sak hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki görüş ve öneriler kısmında yazarak dile getirebilirsiniz.



Son Güncelleme: 29.08.2020 00:59
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Anahtar Kelimeler:
#Çukur#İrem Sak#Seren
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