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Çukur Seren karakterini canlandıran oyuncu kimdir? İrem Sak kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Birçok kişinin merak ettiği 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü gündeme gelen Çukur Seren karakterini canlandıran oyuncu kimdir? İrem Sak kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 17-05-2021 tarihli haberimizde Çukur Seren karakterini canlandıran oyuncu kimdir? İrem Sak kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:15
Çukur Seren karakterini canlandıran oyuncu kimdir? İrem Sak kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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İrem Sak, Çukur oyuncu kadrosuna dahil oldu. Yeni sezonda Seren karakterine hayat verecek İrem Sak hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Arık Böke Erdenet karakterinin kuzeni Seren’i canlandıracak Sak hakkında araştırma yapılıyor.

Yeni sezona büyük bir hızla giriş yapmaya hazırlanan Çukur’da Seren karakteri Böke’nin kuzenine hayat verecek.

İrem Sak kimdir?

9 Şubat 1986'de Sivas’ta dünyaya gelen İrem Sak, Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümü mezunudur. 2010’da Şen Yuva dizisiyle kariyerine adım atan ünlü oyuncu Yalan Dünya dizisinde Tülay karakterine hayat vererek ün kazanmıştır. Bir Aile Hikayesi’ndeyse Müjde karakterini canlandıran Sak’ın daha önce rol aldığı dizi ve filmler ise;

2019 – Bir Aile Hikayesi (Müjde) (TV Dizisi)

2015 – 2018 – Güldür Güldür (Sinem) (TV Dizisi)

2018 – Ölümlü Dünya (Sinema Filmi)

2017 – Martı (Nurgül) (Sinema Filmi)

2016 – Dönerse Senindir (Defne) (Sinema Filmi)

2016 – Dedemin Fişi (Kader) (Sinema Filmi)

2011 – 2014 – Yalan Dünya (Tülay) (TV Dizisi)

2011 – 5’er Beşer (Sinem) (TV Dizisi)

2010 – Şen Yuva (Şehrazat) (TV Dizisi)

 


Son Güncelleme: 17.05.2021 19:15
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Anahtar Kelimeler:
İrem SakÇukur
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