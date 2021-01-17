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Çukur Seren Erdenet geri mi dönüyor? İrem Sak Çukur'a geri dönecek mi?

Son bölümlerde yer almayan Seren Erdenet’in dizinin yeni bölümünde yer alması izleyenleri heyecanlandırdı. Dizinin sevenleri Çukur Seren Erdenet geri mi dönüyor, İrem Sak Çukur’a geri mi dönecek sorularını gündeme getirdi.

17 Ocak 2021 Pazar 15:10
Çukur Seren Erdenet geri mi dönüyor? İrem Sak Çukur'a geri dönecek mi?
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Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur her bölümüyle reyting rekorları kırıyor. Sevilen dizinin son bölümlerinde Erdenet ailesi ve Koçovalılar arasındaki çatışmalar giderek artıyor. Son olarak dizide Cengiz’in ölmesiyle Çağatay’ın başa geçtiği görüldü. Çağatay’ın başa geçmesi ise Seren’in sonunun gelip gelmediğini gündeme getirdi.

Diziye yeni sezonda katılan Seren karakteri izleyiciler tarafından çok sevilmişti. Dizide Seren karakterini İrem Sak canlandırıyor. Çağatay’ın başa geçmesinin ardından Seren’in sonunun ne olacağı merak konusu oldu.

Çukur Seren Erdenet’e ne oldu?

Çukur dizisinde Seren Erdenet karakterini canlandıran İrem Sak’ın diziden ayrılacağı açıklandı. Seren daha önce ölen Arık Böke ve Cengiz Erdenet’in mezarına gidecek ve Çağatay bu sırada Seren’i öldürtecek. Seren Erdenet diziye veda etmiş olacak.

Seren karakterini canlandıran İrem Sak ise sosyal medya hesabından “Affet Çukur” yorumuyla bir fotoğraf paylaştı ve diziden ayrılacağını açıkladı.



Son Güncelleme: 17.01.2021 15:10
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurDiziSeren
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