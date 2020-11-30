Çukur Selim ölüyor mu? Selim Koçovalı neden öldü? Öner Erkan Çukur dizisinden ayrılıyor mu?

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisi her hafta yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Uzun sürelerden beri konuşulan Selim’in ölümü bu hafta ekranlara gelecek olan bölümde yaşanabilir. Dizinin hayranları Selim’in ölüp ölmeyeceğini araştırmaya devam ediyor.
Selim Koçovalı Neden Öldü?
Dizinin senaryosu gereği ayrılacak olan Selim karakterini usta oyuncu Öner Erkan hayat vermektedir. Selim’in ölmesi dizinin hayranlarını şok ederken sosyal medyada diziden ayrılmaması için yorumlar yapılmaya başlandı.
Son Güncelleme: 30.11.2020 22:30