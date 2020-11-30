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Çukur Selim ölüyor mu? Selim Koçovalı neden öldü? Öner Erkan Çukur dizisinden ayrılıyor mu?

Show TV ekranlarında yayınlanan ve herkes tarafından beğenilerek izlenilen Çukur dizisinde şok ayrılık yaşanıyor. Öner Erkan'ın hayat verdiği Selim karakterinin ölümü dizinin hayranlarını üzmüş durumda. Selim'in diziden ne zaman ayrılacağı ise merak edilmektedir.

30 Kasım 2020 Pazartesi 22:30
Çukur Selim ölüyor mu? Selim Koçovalı neden öldü? Öner Erkan Çukur dizisinden ayrılıyor mu?
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Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisi her hafta yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Uzun sürelerden beri konuşulan Selim’in ölümü bu hafta ekranlara gelecek olan bölümde yaşanabilir. Dizinin hayranları Selim’in ölüp ölmeyeceğini araştırmaya devam ediyor.

Yamaç’ın ailesinin yaşayabilmesi için zor bir karar vererek babası İdris Koçovalı’yı öldürmesi yeniden gündeme geliyor. Yamaç’ın babasını neden öldürdüğünü Selim anlamış gibi duruyor. Gerçek yüzleşme Yamaç ile Cumali arasında gerçekleşecek.  

Selim Koçovalı Neden Öldü?

Dizinin senaryosu gereği ayrılacak olan Selim karakterini usta oyuncu Öner Erkan hayat vermektedir. Selim’in ölmesi dizinin hayranlarını şok ederken sosyal medyada diziden ayrılmaması için yorumlar yapılmaya başlandı.

 



Son Güncelleme: 30.11.2020 22:30
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ÇukurDiziSelimÖner Erkan
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