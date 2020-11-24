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Çukur Selim Koçovalı ölecek mi, öldü mü? Öner Erkan Çukur dizisinden ayrıldı mı? Çukur yeni bölüm ilk sahne

SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'da Selim Koçovalı ölecek mi sorusu 104. bölüm sonrasında en fazla araştırılan soru oldu. Pek çok kişi, Çukur Selim Koçovalı ölecek mi? Öner Erkan Çukur dizisinden ayrıldı mı? sorularını araştırmaya başladı.

24 Kasım 2020 Salı 12:55
Çukur Selim Koçovalı ölecek mi, öldü mü? Öner Erkan Çukur dizisinden ayrıldı mı? Çukur yeni bölüm ilk sahne
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SHOW TV’de yayınlanan ve yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği reyting rekortmeni dizi Çukur’un 105. bölüm ilk sahnesi yayınlandıktan sonra pek çok Çukur hayranı Selim Koçovalı ölecek mi sorusunu araştırmaya başladı.

104. bölümde izleyiciler şaşırtılırken Ogeday’ın işini bitirmek üzere Cumali ile Çağatay anlaştı. Cumali’nin işini yapacağı anlaşma sonrasında Çağatay ise yeni bir hedef belirlerken Çağatay’ın yeni hedefi Cumali’nin kardeşi Selim Koçovalı oldu. 105. Bölüm ilk sahnesi yayınlanan Çukur’da Selim oğlu Akın ile veda konuşması yapıyor. Evden ve bu işlerden bir süre uzak kalacağını söyleyen Selim’in sahnesi yayınlandıktan sonra pek çok kişi Selim ölecek mi sorusunu araştırmaya başladı.

Çağatay’ın Selim’i öldürüp öldürmeyeceği konusunda herhangi bir bilgi bulunmazken Selim’in durumu 105. Bölümde kesinleşecek.

Dizinin senaryosuna göre Salih senaryo gereği Afganistan’a giderken Erkan Kolçak Köstendil’in hayat verdiği Vartolu karakteri bir süreliğine diziden ayrılmıştı.

Çukur son bölümde neler yaşandı?


Cengiz Edrenet’e resti çeken Yamaç, çıktığı anda abilerinin yanına gitti. Cumali ve Selim’in Sefa’yı öldürmek için hazır beklediklerini anlayan Yamaç’ın mahalleye girişi bir Koçovalı olduğunun kanıtı olarak sayıldı.

Namık, Yamaç’ın oğlu Sefa’yı öldürdüğünü öğrenmesi üzerine Cengiz Erdenet Namık’ı öldürdü. Cengiz ise Yamaç’a işkence ederek ondan özür beklediğini söyledi. Yamaç’ın bir sonraki hamlesi Cengiz ve Çağatay’a bir külçe altın göndermesi üzerine tansiyon yükselirken Yamaç, Erdenet’leri altınlarını yok etmekle tehdit etti.

Çukur’un tapusunu almak üzere tefeci Sermet’e giden Cumali karşısında Çağatay’ı görünce şaşırır. Daha sonrasında Çağatay, Cumali’den Ogeday’ı öldürmesini ister. Sultan annenin Yamaç’ı yemeğe davet etmesi üzerine duygusal anlar yaşanırken Sultan annenin ısrarı ile Cumali, Selim ve Yamaç aynı masada oturur.

Yemekten sonra Yamaç ve Selim’in yüzleşmesi büyük ilgi toplarken dizinin sonunda Çağatay’ın Selim’i öldürtmek üzere harekete geçtiği haberi telaşa neden olur.

Gökhan Horzum tarafından senaryosu yazılan Çukur dizisinin yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturuyor. Dizinin oyuncuları arasında ise, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi dizi ve film sektörünün tanınan ve başarılı isimleri bulunuyor.

Reyting rekortmeni dizinin yeni bölümü 30 Kasım 2020 Pazartesi akşamı saat 20.00’da SHOW TV ekranlarında yayınlanacak.



Son Güncelleme: 24.11.2020 12:55
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