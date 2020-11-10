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Çukur Selim Koçovalı neden ayrılıyor? Öner Erkan diziye veda etti

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da yeni ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak dizide Selim Koçovalı karakterine hayat veren Öner Erkan'ın diziden ayrılacağı ifade edildi...

10 Kasım 2020 Salı 18:43
Çukur Selim Koçovalı neden ayrılıyor? Öner Erkan diziye veda etti
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Show TV kanalının en çok izlenen ve takip edilen dizilerinden olan Çukur’da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak dizide önemli bir yer tutan Selim Koçovalı ile ilgili yeni bir iddia ortaya kondu. İddiaya göre Selim Koçovalı dizide hayatını kaybedecek.

Çukur Selim Koçovalı Öldü mü?


Dizinin önceki bölümlerinde Çağatay Erdenet’in Koçovalılardan birini hedef olarak seçtiği görülmüştü. Yaşanan son gelişmeler ardından Erdenet tarafından seçilen hedefin Selim Koçovalı olduğu öne sürüldü. Çukur’da önemli bir yer tutan Selim Koçovalı karakterinin dizinin önümüzdeki birkaç bölümünde hayatını kaybetmesi bekleniyor.

Öner Erkan Diziden Neden Ayrılıyor?

Dizide Selim Koçovalı karakterine hayat veren Öner Erkan’ın neden ayrıldığı merak edilenler arasında yer alıyor. Oyuncunun farklı bir dizi projesi mi olduğu yoksa senaryo gereği mi diziden ayrılacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Ancak karakterin diziden çıkması sonrasında yeni bir oyuncu transferi ile bu boşluğun doldurulması bekleniyor.

Çukur dizisi her Pazartesi akşamı saat 20.00’da Show TV ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanıyor!



Son Güncelleme: 10.11.2020 18:43
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Anahtar Kelimeler:
Show TvÇukurÖner ErkanSelim Koçovalı
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