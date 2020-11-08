Çukur Selim Koçovalı ayrılıyor mu, ayrılacak mı?

Show TV’nin en çok izlenen dizilerinden olan Çukur’da yeni bir ayrılık daha yaşandı. Dizinin sevilen karakterlerinden olan Selim Koçovalı ile ilgili olarak ortaya konan son iddialara göre, karakter diziden ayrılacak.

Çukur Selim Koçovalı Diziden Ayrılıyor

Çukur dizisinin en önemli karakterlerinden biri olan Selim Koçovalı’nın diziden ayrılacağı ifade ediliyor. Son olarak dizinin başrol oyuncularından olan Erkan Kolçak Köstendil’in hayat verdiği Vartolu karakterinin diziden ayrılması ardından bu kez de Selim Koçovalı diziye veda ediyor.

Selim Koçovalı karakterinin Çukur’un 4. Sezon 13. Bölümünde diziden ayrılacağı öne sürülüyor. Selim Koçovalı’nın her ne kadar baş karakterlerden biri olmasa bile pek çok seveni olduğu biliniyor. Karakterin diziden ayrılması halinde de dizideki dengelerin tümüyle değişeceği tahmin ediliyor.

Çukur dizisi her Pazartesi günü saat 20.00’da Show TV ekranlarında yeni bölümleriyle yayınlanıyor…