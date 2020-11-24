Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur heyecan verici olaylarla hız kesmeden devam ediyor. Dizide Erdenetler ve Koçovalılar arasında yaşanan sürtüşmeler sonucunda Selim Koçavalı’nın dizide öldürüleceği iddia ediliyor.

Show TV tarafından yayınlanan fragmanda Çağatay Erdenet’in Selim Koçavalı’yı öldüreceği çıkarımı yapılırken “ Kural mural yok” notu ile paylaşılan fragman heyecan yarattı.

Çukur Dizisi Öner Erkan Diziye Veda mı Ediyor?

Dizide Selim Koçavalı karakterine hayat veren Öner Erkan’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Dizide Yamaç’ın abisi olan Selim’in Erdenetler tarafından öldürüleceği konuşulurken Öner Erkan’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı ilerleyen bölümlerde belli olacak.

Çukur 12.bölüm 3.fragman..