İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2...
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
Son Dakika
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar...
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?
Son Dakika
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta!...

Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?

Show TV ekranlarının sevilen dizisinde ayrılık haberi konuşuluyor. Dizide Selim Koçavalı'ya hayat veren Öner Erkan'ın diziden ayrılacağı dedikoduları bulunuyor. Fragmanda Erdenetlerin birini öldüreceği çıkarımı yapıldı.

24 Kasım 2020 Salı 02:48
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Takip Et:

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur heyecan verici olaylarla hız kesmeden devam ediyor. Dizide Erdenetler ve Koçovalılar arasında yaşanan sürtüşmeler sonucunda Selim Koçavalı’nın dizide öldürüleceği iddia ediliyor.

Show TV tarafından yayınlanan fragmanda Çağatay Erdenet’in Selim Koçavalı’yı öldüreceği çıkarımı yapılırken “ Kural mural yok” notu ile paylaşılan fragman heyecan yarattı.


Çukur Dizisi Öner Erkan Diziye Veda mı Ediyor?

Dizide Selim Koçavalı karakterine hayat veren Öner Erkan’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Dizide Yamaç’ın abisi olan Selim’in Erdenetler tarafından öldürüleceği konuşulurken Öner Erkan’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı ilerleyen bölümlerde belli olacak.

Çukur 12.bölüm 3.fragman..

 




Son Güncelleme: 24.11.2020 02:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Selimkoçavalıönererkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?
İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?
MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Ayyüce hakkında bilgiler
MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Ayyüce hakkında bilgiler
Masterchef Uğur, programdan çıkarılması sonrasında yarışmacı arkadaşlarından da tepki gördü!
Masterchef Uğur, programdan çıkarılması sonrasında yarışmacı arkadaşlarından da tepki gördü!

Popüler Haberler

Türk Telekom nereye şikayet edilebilir, şikayet takibi nasıl yapılır?
Part time çalışan tazminat alabilir mi? 2020
Ek5 tarım sigorta prim ödemesi nasıl yapılır? 2020
İkea mağaza açılış kapanış ve çalışma saatleri 2020
Bir çok insanın kabusu olan saç dökülmesinin sebepleri ve tedavisi nelerdir?
Anaokulu zorunlu mu oldu? Anaokulları eğitimi ne zaman başlıyor? 2020
Hangi kan grupları hastalıklara daha yatkındır? Kan gruplarına göre riskler
Çocuklarda ölüm aylığı hangi hallerde kesilir?
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 24 Kasım 2020 Salı Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Arka Sokaklar yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Arka Sokaklar yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Kırmızı Oda dizisi Meliha'nın kızı Melek kimdir? Nilsu Yılmaz hakkında bilgiler
Mayıs ayının ilk haftasında konut kredisi faizleri ne kadar oldu? Bankaların konut kredisi faiz oranları
Yasak Elma dizisine katılan Mertkan Arat kimdir? Akın karakteri kimdir?
Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman oynanacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak?
Fahriye Evcen yeni sezonda hangi dizide oynayacak?
MSÜ hava harp okuluna nasıl girilir? 2020 MSÜ Hava Harp Okulu giriş şartları
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 24 Kasım 2020 Salı
İbo Show 2. bölüm konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı ve 21 Kasım Cumartesi konukları
Bim'de indirimde ne var 24 Kasım 2020 Salı bim indirimleri bu hafta
IBAN ile isim sorgulama ve hesap numarası öğrenme işlemleri
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 24 Kasım 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.