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Çukur Selim ayrılacak mı, ölüyor mu?

Çukur Selim ayrılacak mı, ölüyor mu? konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Kasım 30 Pazartesi tarihindeki haberimizden Çukur Selim ayrılacak mı, ölüyor mu? hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

30 Kasım 2020 Pazartesi 20:45
Çukur Selim ayrılacak mı, ölüyor mu?
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur heyecan verici olaylarla hız kesmeden devam ediyor. Dizide Erdenetler ve Koçovalılar arasında yaşanan sürtüşmeler sonucunda Selim Koçavalı’nın dizide öldürüleceği iddia ediliyor.

Show TV tarafından yayınlanan fragmanda Çağatay Erdenet’in Selim Koçavalı’yı öldüreceği çıkarımı yapılırken “ Kural mural yok” notu ile paylaşılan fragman heyecan yarattı.

Çukur Dizisi Öner Erkan Diziye Veda mı Ediyor?

Dizide Selim Koçavalı karakterine hayat veren Öner Erkan’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Dizide Yamaç’ın abisi olan Selim’in Erdenetler tarafından öldürüleceği konuşulurken Öner Erkan’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı ilerleyen bölümlerde belli olacak.

Çukur 12.bölüm 3.fragman..

 




Son Güncelleme: 30.11.2020 20:45
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Anahtar Kelimeler:
önererkanSelimkoçavalı
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