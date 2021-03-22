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Çukur Seher kimdir? Begüm Akkaya hakkında bilgiler

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Çukur Seher kimdir? Begüm Akkaya hakkında bilgiler hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 22 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak, Çukur Seher kimdir? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

22 Mart 2021 Pazartesi 20:05
Çukur Seher kimdir? Begüm Akkaya hakkında bilgiler
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Show TV ekranlarında yayınlanan ve oldukça beğenilen Çukur dizisinde rol alan Seher karakterinin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Her hafta pazartesi günleri ekranlardan olan Çukur dizisinde Seher karakteriyle tanınan oyuncunun kim olduğu dizinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı.

Çukur dizisinde Seher karakterine hayat veren güzel oyuncu Begüm Akkaya’nın hayatı en çok merak edilenler arasında yerini almış durumda.

Begüm Akkaya Kimdir?

Begüm Akkaya, 8 Şubat 1991'de İstanbul'da doğdu. Aslen babası tarafından Giresun'lu olup, İstanbul Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Begüm Akkaya; “Mavi Dalga” ile 20. Sadri Alışık Ödülleri Ekrem Bora Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, “Nergis Hanım” ile Adana Altın Koza Film Festivali Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü ve Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Genç Cadı Ödülü, “Kuma” filmi ile Molodist Intenational Film Festival Best Actress ve Philadelphia Film Festival Best Actress ödüllerini kazanmıştır.

Begüm Akkaya, 2005 yılında "Beşinci Boyut" dizisinde ilk kez sahne aldı. "Uçurum", "20 Dakika", Altınsoylar, Bugünün Saraylısı, Aşk ve Gurur gibi projelerde yer aldı. Begüm Akkaya, şu anda Fox TV ekranlarında yayınlanan "Kurşun" dizisinde Tomris rolünü oynamıştır. Begüm Akkaya, 1,63 metre uzunluğunda, 51 kilo ağırlığında ve Kova burcudur.

 



Son Güncelleme: 22.03.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
SeherBegüm AkkayaShow TvDiziÇukur
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