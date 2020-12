Çukur Rest Gönder Gelsin şarkısı sözleri ve youtube videosu

Çukur dizisinin 14 Aralık’ta yayınlanan bölümünde çalan şarkının sözleri izleyiciler tarafından merak edilmektedir. İsmi Rest Gönder Gelsin olan şarkıyı Ramiz isimli sanatçı seslendiriyor.

Ramiz- Rest Gönder Gelsin

Ramiz-Rest Gönder Gelsin Şarkı Sözleri

Gönder, gönder gelsin

Düşman, gönder gelsin

Gönder, gönder gelsin

Düşman, gönder gelsin

Rest, rest düşmanıma

Rest, rest düşmanıma

Rest, rest düşmanıma

Rest, rest düşmanıma

Bizi gören hep diyo hasta

Tipim arabesk ama içi rasta

Biraz Eminem, biraz Busta

Adımızı bile bilmiyo haspa

Ama sakın damarıma basma

Boş yapıp kafamızı kasma

Dert oluyoruz bütün hasma

Takıyoruz düşmanlara tasma

Bakın ortam alev alıyo

Kimisi 110’u arıyo

Ramiz aduketi çakıyo

Düşmanına dersi veriyo

Gönder, gönder gelsin

Düşman, gönder gelsin

Gönder, gönder gelsin

Düşman, gönder gelsin

Rest, rest düşmanıma!

Rest, rest düşmanıma!

Rest, rest düşmanıma!

Rest, rest düşmanıma, (Yetmez)

Rest, rest düşmanıma, (Yetmez)

Rest, rest düşmanıma, (Yetmez)

Rest, rest düşmanıma, (Yetmez)

Rest, rest!

Patates eder adamı bu lirik, (Bu lirik)

Bizde rapin her türlüsü genetik

Duyar kasar ama işi politik

Şşşş

Durum biraz kritik!

Fonetik

Hep etik

Sen Wannabe ben fanatik

Sulara yenik, sen Venedik

Gece gündüz durmadan bu dili biledik

Bak, bak, bak, bak, konuşuyor hala

Vah, vah, vah, vah göremiyo valla

Sar, sar, sar, sar rapimizi başa

As, as, as, as bayrakları durma

Bayrakları durma

Bayrakları durma

Bayrakları durma

Bayrakları durma

Gönder, gönder gelsin

Düşman, gönder gelsin

Gönder, gönder gelsin

Düşman, gönder gelsin

Rest, rest düşmanıma

Rest, rest düşmanıma

Rest, rest düşmanıma

Rest, rest düşmanıma, (Yetmez)

Rest, rest düşmanıma, (Yetmez)

Rest, rest düşmanıma, (Yetmez)

Rest, rest düşmanıma, (Yetmez)

Rest, rest düşmanıma

Yetmez

Yetmez

Rest, rest düşmanıma