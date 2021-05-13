Çukur neden yok, bu hafta yayınlanmayacak mı? Çukur dizisi bitti mi, final mi yaptı?

Show TV ekranlarının heyecan dolu dizisi Çukur’un bu hafta neden ekranlarda olmadığı ve dizinin final yapıp yapmadığı herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Çukur bu hafta neden yayınlanmayacak? Çukur dizisi final mi yaptı?

Tam tamına 3 bölüm sonra ekranlara veda edecek olan Çukur adlı dizide bu hafta beklenmeyecek bir gelişme meydana geldi. Normal şartlarda 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü ekranlara gelmesi gereken 129. Bölümü Show TV kanalı tarafından yayın akışı içerisinden kaldırıldı. Bundan dolayı dizi ekranlara 1 hafta ara vermiş oldu. Başrol oyuncuları arasında Aras Bulut ve Erkan Kolçaklı gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı ve son birkaç yıldır herkes tarafından sevilen dizilerden birisi olan Çukur dizisi ekranlardaki macerasına başladığı ilk günden bu yana bütün bölümleri herkes tarafından heyecanla izlenerek reyting rekorları kıran bir dizi oldu. Dizinin final kararı almasının ardından herkes tarafından üzüntü duyulurken, final bölümünde neler yaşanacağı izleyenler tarafından oldukça merak ediliyor.

17 Mayıs 2021 Pazartesi günü Çukur dizisi ekranlara gelmeyerek 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 20.00’da Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Bu bölümün ardından gelecek olan 3 bölüm ile beraber fenomen dizi 131. Bölüm ile ekranlara veda edecek. Dizinin niçin ertelendiği bilinmiyor ancak yüksek ihtimalle Ramazan Bayramı tatiline denk geldiği için yeni bölümün ertelendiği düşünülüyor. Bir diğer ihtimal ise Çukur dizisinin yapımcı şirketi final bölümü için biraz daha fazla heyecan yaratmak istemiş olabilir.

Çukur dizisinin yeni sezonu ne zaman?

Herkes tarafından merakla Çukur adlı dizinin yeni sezonunun olup olmayacağı ve ne zaman yeni sezonun yayınlanacağı merak ediliyor. Dizinin izleyenlerine ve sevenlerine üzücü bir haber yapım şirketinden geldi. Çukur dizisi 131. Bölümüyle final yaparak Show TV ekranlarına veda edecek.