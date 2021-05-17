Show TV’nin yayın akışına göre sevilen dizi Çukur bugün yayınlanmayacak. Bu durum sonrasında pek çok seyirci tarafından Çukur neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Çukur yeni bölümüne zaman? Soruları sorulmaya başlandı. İşte detaylar…

Çukur ne zaman, saat kaçta?

Sevilen dizi Çukur her hafta Pazartesi akşamı saat 20:00’de Show TV ekranlarında.

Çukur neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Çukur yeni bölümü ne zaman?

Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’un yeni bölümü bugün yayınlanmıyor. Show TV 17 Mayıs Pazartesi yayın akışında Çukur’un yerine “Öldürme Arzusu” isimli film yer alıyor. Bu yüzden Çukur dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

Çukur final yapmadı ancak bugün ekranlara gelmesi beklenen yeni bölüm yayınlanmayacak. Bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölümün neden yayınlanmadığı ile ilgili daha resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, bayram haftası olduğu için yeni bölüm çekimlerinin yapılmadığı düşünülüyor.

Show TV resmi sitesinde bulunan bilgi doğrultusunda Çukur dizisinin yeni bölümü 24 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20:00’de ekranlarda olacak.

Çukur dizisi son bölümde yaşananlar

Çukur dizisi dördüncü sezon 36. Bölümünde (128. Bölüm) Koçovalı ailesi, bir kere daha ölüm acısı ile sınanırken: olaylardan kendisini sorumlu tutan Vartolu büyük bir yıkım yaşadı. Geçmişin hesapları teker teker kapanırken, herkes hatalarının bedeli ile yüzleşir.

Koçavalı ailesi ile Çukur tekrardan aile olmakla sınanırken; amca kendisini kurtarmak adına yaptığı planı uygulamaya koyacak. Kenetlenmiş halde olan Koçovalı kardeşler, Amca’dan intikamlarını almak adına harekete geçecekler. Amcayla Koçovalı ailesi arasında yaşanacak büyük hesaplaşmanın sonucunda neler olacağı ise merakla beklenecek gibi duruyor.

Çukur dizisi oyuncu kadrosu

Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğludur ve mahallenin lideri. (4 sezon)

Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesi. (4 sezon)

Vartolu Sadettin/ Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğlu.

(4 sezon)